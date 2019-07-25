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"Я вовремя унесла ноги": Дане Борисовой запретили въезд в Украину

Звезда была готова к такому решению СБУ

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:30
Дана Борисова
Дана Борисова
Фото: instagram.com/danaborisova_official

Российской ведущей Дане Борисовой, которой в начале июля удалось беспрепятственно попасть в Киев, Служба безопасности Украины запретила въезд на три года. Отметим, что в августе 2017 года она побывала в аннексированном Крыму на встрече с поклонниками, и называла полуостров российским.

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Реакция звезды на такое решение СБУ не заставила себя ждать. В эфире одного из российских радио Дана Борисова заявила, что это было весьма очевидным. Также артистка призналась, что недавняя рабочая поездка в Киев ей понравилась, а люди были к ней доброжелательны. 

INSTAGRAM (@danaborisova_official)

"Для меня это абсолютно прогнозируемо. Я этого ждала. Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл. Такая ситуация. Я считаю, что я вовремя унесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь к ответственности. Мне там безумно понравилось, меня все узнавали, люди подходили доброжелательные. Я негатива, честно говоря, вообще не видела", – прокомментировала запрет Дана. 

Ранее сообщалось, что Дану Борисову спасли после попытки самоубийства.

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