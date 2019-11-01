"Я впервые такое пережил": DZIDZIO попал в неприятную ситуацию на борту самолета

Самолет, на борту которого находился Михаил Хома, оказался неисправным

Михаил Хома Фото: instagram.com/dzidzio

Украинский певец DZIDZIO, который вскоре появится в новом фильме, рассказал о неприятном инциденте. Ситуация произошла с ним вчера на борту самолета. Артист пытался вылететь из Вены, однако спустя 15 минут командир объявил о проблемах с самолетом.

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Некоторое время самолет, на борту которого находился Михаил Хома, кружился над Веной. При этом DZIDZIO постоянно делился всем, что происходит.

"Вылетел из Вены, и тут через 15 минут командир самолета объявляет, что у нас проблемы с самолетом. Пока кружим над Веной", – написал сначала артист.

DZIDZIO рассказал о страшном инциденте на борту самолета Фото: instagram.com/dzidzio

Выяснилось, что у самолета не работал насос, который отвечает за подачу топлива. Командир принял решение вернуться в Вену.

"Слава Богу! Мы приземлились. Снова в Вене. Хочу вам сказать, что эта ситуация очень нестандартная. Простите, что заставил вас переживать, но у меня это впервые", – поделился эмоциями Михаил.

Отметим, судя по Instastory артиста, вылет должен состояться сегодня, 1 ноября.

Ранее мы также писали, что в Киеве будут судить 24-летнего россиянина за нападение на DZIDZIO.

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