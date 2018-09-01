"Я все вижу": Холли Берри подколола принца Гарри

Голливудская актриса Холли Берри заметила себя на архивном фото принца Гарри и сама ему об этом написала

Холли Берри. Фото: Getty

Несколько дней назад в сеть попало архивное фото принца Гарри, сделанное 16 лет назад во время его учебы в Итонском колледже. Отметим, что с 1998 по 2003 год юный принц жил в общежитии, как обычный студент.

На фото можно заметить, что на стене комнаты общежития, в которой жил Гарри, были развешены плакаты с полуобнаженными девушками и популярными актрисами. И вот на одной из таких стен висело и вырезанное из журнала фото голливудской актрисы Холли Берри. Сама Холли это заметила и подколола принца Гарри в своем Twitter.

"Гарри, я все вижу", – написала актриса и добавила смайлик.

Скриншот изTwitter Холли Берри

Ранее мы писали, что Меган Маркл очень тонко "подколола" мужчин. Кроме того, стало известно, кто будет крестить будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. Как сообщает источник из окружения пары, крестными для будущего ребенка королевской четы станут Джордж и Амаль Клуни.

Также напомним, мать Меган Маркл собирается вмешаться в скандал дочери с отцом.