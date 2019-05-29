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"Я выхожу замуж!" Регина Тодоренко ошеломила поклонников заявлением

Певица сообщила, что готовится к пышной свадьбе со своим законным мужем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:24
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Популярная украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко недавно сильно встревожила своих поклонников, а теперь и вовсе сбила с толку новым заявлением. Певица сообщила в своем микроблоге, что с Владом Топаловым они готовятся к своей свадьбе.

Узнайте, почему Влад Топалов устал от своего сына:

Отметим, что влюбленные расписались осенью прошлого года и у них родился сын, но теперь они решили устроить пышное торжество. Об этом сообщила Регина Тодоренко на своей странице в Instagram. 

"Да! Да! Да! Я выхожу замуж! Официально мы с Владом Топаловым поженились еще в октябре, а сейчас мы готовимся к большому торжеству! Все подробности моей подготовки к свадьбе ищите в новом номере журнала ОК!", – написала певица.

"Опять?", "Я думала поженились в прошлом году", "Я думала вы уже муж и жена", "А Влад знает?", "Я думала, вы уже поженились по-тихому", "А кто жених?", – написали фанаты в комментариях.

Напомним, ранее звезда "Орла и Решки" Регина Тодоренко поделилась фотографией своего мужа Влада Топалова на прогулке с их общим сыном. В описании к публикации Тодоренко очень необычно призналась избраннику в любви.

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Источник: Сегодня
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