"Я заплакал": лечащий врач прокомментировал смерть Иосифа Кобзона

Михаил Давыдов заплакал, когда узнал о смерти своего пациента-друга

Михаил Давыдов. Фото: Кадр с YouTube

Сегодня, 30 августа, стало известно о смерти известного советского певца Иосифа Кобзона, который будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Сообщалось, что врач Михаил Давыдов, который лечил Кобзона 18 лет, еще не знает о смерти артиста, поскольку с самого утра он находился в операционной, где нет связи.

Теперь же, как сообщает Телеграмм-канал Mash, Михаил Давыдов уже в курсе произошедшего. Лечащий врач прокомментировал смерть своего пациента так:

"Он всегда терпел и никогда не жаловался. Я был на операции, когда он умер. Когда закончил и мне сказали, я заплакал. Иосиф – мой друг и настоящий мужчина. Я всегда его буду любить и помнить", – сказал Давыдов.

Напомним, два дня назад Иосиф Кобзон впал в кому, из которой так и не вышел. Он скончался сегодня утром.

Отметим, что ранее родственники артиста отказывались комментировать его здоровье, а пресс-секретарь Кобзона заявила, что его госпитализация была плановой и в реанимацию его не переводили.



