Пригласили самых близких: в Сети появилось первое фото тайной свадьбы Андрея Макаревича

Лидер "Машины времени" женился на израильтянке в Яффе

66-летний лидер российской рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич тайно женился в четвертый раз, но долгое время скрывал от публики свою личную жизнь.

Оказалось, что его избранница родом из Израиля и младше него на 30 лет. Эйнат Кляйн долгое время жила в Киеве, где училась на факультете журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. После чего вернулась в Израиль для продолжения образования.

Музыкант Андрей Макаревич с женой Фото: facebook.com/einat.klein2

Долгое время артист не реагировал на слухи о его тайной свадьбе, но на днях в Сети появилось фото торжества. Как сообщает Telegram-канал Mash, Андрей и Эйнат Кляйн поженились в Яффе (Израиль). На церемонии присутствовали всего 40 человек.

Фото: Telegram-канал Mash

"Эйнат хотела, чтобы было красиво и по-еврейски. Она потрясающе все организовала, я не участвовал. Всего было человек 40 – мы пригласили самых близких московских и израильских друзей. Все происходило в Яффе, в замечательном старинном интерьере, с замечательным шеф-поваром, замечательными винами. И я убедился, что женился на перфекционистке, которая доводит до совершенства все, за что берется", – поделился Андрей Макаревич.

Более подробно о молодой жене Андрея Макаревича смотрите в сюжете:

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