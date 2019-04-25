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Яблочко от яблоньки: украинские знаменитости и их дочки

Юные принцессы растут в семьях многих украинских знаменитостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Лилия Ребрик с дочкой Полиной
Лилия Ребрик с дочкой Полиной
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Сегодня, 25 апреля, в мире отмечают День дочери – добрый и светлый праздник, который традиционно отмечается в тесном семейном кругу.

По такому случаю Сегодня.Lifestyle сделали подборку украинских знаменитостей, которые воспитывают прекрасных дочерей. как оказалось, таких звезд довольно много.

Ранее знаменитая украинская ведущая Маша Ефросинина по просьбе своей дочери Наны не очень часто публиковала ее фото в сети. Подписчики Маши твердят – очень зря. Девушка растет настоящей красоткой и копией мамы!

Маша Ефросинина с дочерью Наной
Маша Ефросинина с дочерью Наной
Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Известный ведущий Анатолий Анатолич – счастливый отец двух дочек Алисы и Лолиты. В это прекрасный праздник он решил рассказать, как изменилась его жизнь после появления на свет двух малышек: "Все, что хорошего и важного у меня произошло в карьере – после появления моих дочерей. Стал ли я больше зарабатывать? Да. Раз в 10. Потому что уже не имею права подвести. Стал ли я счастливее? Да. Многократно. Стал ли я сильнее? Без вопросов. Сильнее отца для своих дочерей людей не встречал. Чем занимался до их появления? Мне кажется, неплохо жил. Но как же я рад, что все поменялось".

Анатолий Анатолич с дочками Лолитой и Алисой
Анатолий Анатолич с дочками Лолитой и Алисой
Фото: instagram.com/anatoliyanatolich

Папой двух прекрасных девочек является и Евгений Кошевой. С женой Ксенией артист воспитывает 11-летнюю Варвару и 4-летнюю Серафиму.

Дочки Евгения Кошевого Серафима и Варвара
Дочки Евгения Кошевого Серафима и Варвара
Фото: instagram.com/yalta_k

Актриса и ведущая программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким также воспитывает двух дочек – старшую Диану и младшую Полину.

Лилия Ребрик с мужем Андреем и дочками Дианой и Полиной
Лилия Ребрик с мужем Андреем и дочками Дианой и Полиной
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Певица Оля Полякова не отстает от коллег, ведь в ее семье также растут две очаровательные дочурки. Старшей Марии - уже 14 лет и она, как говорят многие, безумно похожа на маму. 

Оля Полякова с дочками Алисой и Машей
Оля Полякова с дочками Алисой и Машей
Фото: instagram.com/polyakovamusic

У певицы Веры Брежневой целых три сестры, а сама она воспитывает двух дочек Соню и Сару. Отметим, то старшая Соня учится и живет в США.

Вера Брежнева с дочками Соней и Сарой
Вера Брежнева с дочками Соней и Сарой
Фото: instagram.com/ververa

Актриса Ольга Сумская также счастливая мама двух дочерей – Антонины и Анны. Отец Антонины – актер Евгений Паперный.

Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной
Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной
Фото: instagram.com/olgasumska

Младшая дочь Ольги Анна родилась в браке с актером Виталием Борисюком. И если, как утверждают поклонники Ольги, Антонина – копия мамы, то Анна очень похожа на отца.

 

Ольга Сумская с младшей дочерью Анной
Ольга Сумская с младшей дочерью Анной
Фото: instagram.com/olgasumska

Народный артист Украины Павел Зибров очень гордится своей красавицей-дочкой Дианой.

Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой
Павел Зибров с женой Мариной и дочерью Дианой
Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко растит маленькую очаровашку Мию. Анита родила дочь в 2016 году.

Анита Луценко с дочкой Мией
Анита Луценко с дочкой Мией
Фото: instagram.com/anitasporty

Не менее очаровательная дочь растет у певицы Яны Соломко. Девочке три года и зовут ее Кира.

Яна Соломко с дочерью Кирой
Яна Соломко с дочерью Кирой
Фото: instagram.com/yana.solo

Ранее мы писали, как выглядит 13-летняя дочь Тома Круза.

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Источник: Сегодня
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