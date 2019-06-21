Яне Соломко запретили выезд из Украины
У певицы возникли проблемы на границе
Известной украинской певице Яне Соломко запретили выезжать из Украины. Об этом она узнала на границе, когда пересекала ее вместе со своей маленькой дочкой.
О том, что случилось с особняком Софии Ротару в оккупированном Крыму, смотрите в нашем видео:
Оказалось, что виной всему алименты, которые Яна якобы не платила своему 6-летнему сыну. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, ей даже пришлось обращаться к адвокату.
Читайте такжеАнастасии Ивлеевой запретили въезд в Украину
"Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: „Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я не выездная", — рассказала Яна.
На границе артистке указали неожиданную причину, что якобы у нее есть 6-летний сын, которому она не платила алименты.
"Некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", — считает певица.
Также Яна отметила, что уже знает имена людей, которые провернули эту аферу.
Напомним, известный белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году запретили въезд в Украину.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram