Яне Соломко запретили выезд из Украины

У певицы возникли проблемы на границе

Яна Соломко Фото: instagram.com/yana.solo

Известной украинской певице Яне Соломко запретили выезжать из Украины. Об этом она узнала на границе, когда пересекала ее вместе со своей маленькой дочкой.

О том, что случилось с особняком Софии Ротару в оккупированном Крыму, смотрите в нашем видео:

Оказалось, что виной всему алименты, которые Яна якобы не платила своему 6-летнему сыну. Как рассказала артистка на своей странице в Instagram, ей даже пришлось обращаться к адвокату.

Читайте также Анастасии Ивлеевой запретили въезд в Украину

"Приятным ранним утром я выехала с ребенком на машине в другую страну. До границы мы проехали 500 км. И когда уже прошли почти весь досмотр, пограничники, которые меня узнали, позвали в кабинет и спросили: „Яна, вы что, брали кредит?". Я ответила что, конечно же, нет. И здесь мне сообщили, что я не выездная", — рассказала Яна.

20 Июн 2019 в 11:10 PDT INSTAGRAM (@yana.solo)

На границе артистке указали неожиданную причину, что якобы у нее есть 6-летний сын, которому она не платила алименты.

"Некий мой муж пришел еще осенью в исполнительную службу с решением суда. Я поехала в суд, который, якобы, принял решение о моем невыезде. Там нам сказали, что решение липовое, что печати и подписи не их. Все это дело было фейком и аферой! Кто-то просто хотел сделать мне "приятно" перед моим концертом", — считает певица.

Также Яна отметила, что уже знает имена людей, которые провернули эту аферу.

Напомним, известный белорусский певец Макс Корж, которому в 2016 году запретили въезд в Украину.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram