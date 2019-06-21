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Янина Соколова рассказала, как узнала о своей болезни

Телеведущая столкнулась со страшным диагнозом один на один

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:53

В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" Янина Соколова рассказала, почему начала лечение позже и чем рак помог известной телеведущей.

История, которая потрясла всех украинцев: недавно Янина Соколова шокировала признанием о том, что поборола страшную болезнь. Женщина ни разу не пожаловалась о своем состоянии здоровья. Зато продолжала работать – записывала интервью, играла в театре, работала в своей телевизионной школе.

Сегодня Янина откровенно говорит о болезни и о том, как рак помог ей.

"Это был октябрь месяц. Я была дома после очередной операции в связи с неправильно установленным диагнозом. Нашла в электронной почте письмо. Мне уже второй раз сделали лабораторный анализ материала, который был удален после второй операции. И там была закодирована некая схема цифр, благодаря которым я, скопировав и загуглив, определила, что это", – поделилась воспоминаниями Янина Соколова в эфире "Ранку з Україною".

Журналистка вспоминает, увидев такую информацию она сразу начала действовать.

Янина Соколова
Янина Соколова
Фото: instagram.com/yanina_sokolova

"Я сразу позвонила врачу, встретилась с ним на следующее утро, мы уже вместе проверили этот анализ, и он показал, что это был рак. Несколько месяцев меня кормили гормонами, катализируя процесс развития опухоли", – рассказала женщина в эфире телеканала "Україна".

Долгое время Янина Соколова не разглашала информацию о своем состоянии. Телеведущая признается, что сначала хотела все оставить в тайне.

"Не всегда хочется впускать – в свою печаль, сожаление, проблемы и отношения тех людей, которые чужды в этом процессе. Болезнь – это еще более личностное, тем более болезнь под названием рак", – комментирует женщина.

Но для ведущей болезнь стала не тем, что ее сломало, а наоборот – что придало сил и вдохновило на помощь тысячам людей.

"Проект, который мы задумали – это, собственно, то, с чем я проснулась после реанимации. Настоящий повод сделать этот смелый шаг и рассказать людям свою историю, историю, которая может вдохновить всех! Прежде всего это будет мультимедийный проект, состоящий из трех частей. Первая часть – книга, вторая – фильм, и третья – клип, который будет связан с саундтреком к фильму под названием "Я, Нина", – рассказала Янина Соколова в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Україна".

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