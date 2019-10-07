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Янина Соколова рассказала о страшных болях во время химиотерапии

Телеведущая призналась, что самое страшное – химиотерапия

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:03

Телеведущая и актриса Янина Соколова, которая в течение семи месяцев боролась с онкологией, в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" рассказала о лечении. По словам Янины, самым страшным было проведение не операции, а химиотерапии.

"Когда вам сделали химиотерапию, следующие 7 дней вы находитесь... Хм... Ну, в таком аду, которого врагу просто не пожелаешь. Ты не можешь спокойно лежать, сидеть, ты не можешь спать. Тебя выкручивает настолько, насколько может выкручивать человека, которого тянут просто какими-то крючками за все суставы. Я рожала двоих детей, второго – без анестезии, поэтому я, поверьте, с болью знакома, я точно знаю, что это такое. Но эта боль – это было крайне трудно", – признается Янина Соколова.

Янина Соколова
Янина Соколова
Фото: instagram.com/yanina_sokolova

Телеведущая также рассказала, что, когда волосы стали выпадать, она приняла решение вовсе от них избавиться и побрилась наголо. С тех пор Соколова носила парик, однако в определенный момент подруга решила подарить ей более дорогой, изготовленный специально для Янины.

"Это очень дорогое удовольствие – иметь парик. Это несколько тысяч долларов, и не одна, не две, не три. И даже не 4. Это очень дорогая вещь, и это был подарок для меня одной моей богатой знакомой, которая увидела на мне другой парик, который не совсем естественно выглядел. Он просто соответствует один в один моим реальным волосам и форме головы, он специально для меня сделан. Слава богу, что у меня есть такие друзья", – говорит телеведущая.

По словам Янины, за семь месяцев она поборола онкологию и сейчас абсолютно здорова.

Ранее мы также писали, что Янина Соколова и Валерий Харчишин сыграли влюбленных в новом видео "Друга Ріка".

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