Яркие костюмы и зажигательные танцы: как прошел концерт Оли Поляковой в Киеве

Певица выступила с шоу "Королева Ночи"

Оля Полякова Фото: пресс-служба

В субботу, 26 октября, на сцене киевского Дворца спорта известная украинская певица Оля Полякова подарила своим поклонникам яркое и незабываемое шоу под названием "Королева Ночи". Роскошные костюмы, фирменные кокошники звезды и энергетический посыл – все это приковало взоры людей, которые пришли на концерт.

Оля Полякова была любовницей своего мужа. Детали в сюжете:

Отметим, что премьера шоу "Королева Ночи" состоялась год назад и охватила уже 200 тысяч зрителей. Оле Поляковой благодаря простоте, легкости и заводным композициям удалось достучаться до слушателей по всей территории Украины. В этом году на ее концерт приехали не только из разных городов нашей страны, но и зарубежные гости – из Австрии, Британии и Польши. Более того, фанаты из соседней страны презентовали Оле красно-белый флаг, на котором пайетками было изображено название шоу.

Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба Шоу "Королева Ночи" во Дворце спорта Фото: пресс-служба 1/7

Кроме бешеной энергии и мощного посыла, который излучала певица, во время шоу слушателей удивляли красочными костюмами – после двух-трех спетых песен артистка уходила за кулисы, чтобы переодеться в еще одно дизайнерское произведение искусства.

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Украинская исполнительница известна тем, что на ее концертах нет места для грусти, ведь звучат исключительно танцевальные композиции. Как говорила со сцене сама Полякова: "Концерт Оли Поляковой без танцев – выброшенные деньги". Но все же лирику поклонники в этот вечер услышали – в красном кожаном плаще певица предстала перед слушателями без сопровождения балета и исполнила драматический сингл "Любовница".

Оля Полякова во время исполнения трека "Любовница" Фото: пресс-служба

После аншлага в Киеве, Полякова вместе со своей командой отправится в международное турне, которое стартует 20 ноября из Минска. В январе певица впервые даст серию концертов в США и Канаде, после чего приступит к подготовке сразу двух концептуально новых шоу, которые планирует представить украинскому зрителю в следующем году.

Напомним, ранее Оля Полякова призналась, что спит отдельно от мужа.

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