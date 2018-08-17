Юбилей без именинника: Кузьме исполнилось бы 50 лет

Сегодня, 17 августа Андрею Кузьменко исполнилось бы 50 лет. Вдова и мама — о жизни после трагедии

Кузьме 17 августа исполнилось бы 50 лет. Фото: kanalukraina.tv

В пятницу, 17 августа, украинскому музыканту, лидеру группы "Скрябин" Андрею Кузьменко могло бы исполниться 50 лет. Напомним, Кузьма трагически погиб в ДТП в феврале 2015 года: утром его джип Toyota на большой скорости столкнулся с молоковозом. От полученных травм музыкант скончался на месте.

Накануне юбилейной, ставшей печальной даты "Сегодня" хотела сделать большое интервью со вдовой любимого миллионами музыканта, но Светлана так и не решилась на длительный разговор. "Вы поймите, мне до сих пор очень тяжело о нем говорить в прошедшем времени, — сказала нам по телефону Светлана. — Мне кажется, что вот-вот — и он снова зайдет в дом... На самом деле для меня этот юбилей — не его юбилей. Он был бы его, если бы он был жив. Хотелось бы, чтобы все, что сейчас происходит, он видел сам. Это было бы самое ценное".

Также Светлана призналась нам, что сейчас большую часть времени она посвящает разбору музыкальных архивов, которые сохранились на домашнем компьютере Андрея: "Там десятки, а то и сотни композиций, которые еще никто никогда не слышал".

"Кузьма. Недосказанное": спецпроект на канале "Украина"

Как мы узнали, не многие телеканалы, увы, подготовили в честь Андрея документальные проекты и фильмы. В сетке передач на 17 августа заметно выделяется спецпроект канала "Украина", сделанный совместно с украинской службой "Радио Свобода" под названием "Кузьма. Недосказанное". В нем авторы расскажут о малоизвестных страницах жизни артиста и покажут архивные кадры из семейного видео, которые еще никогда не демонстрировались на ТВ. О своем друге и коллеге будут вспоминать Ирина Билык, Святослав Вакарчук, Александр Пономарев и другие, а также самые близкие люди Андрея — его родители и вдова. В эфир канала "Украина" спецпроект "Кузьма. Недосказанное" выйдет в 10:30.

Книга от мамы

Накануне юбилея мама Андрея, Ольга Михайловна, презентовала уже третью по счету книгу, посвященную покойному сыну. В сборнике под названием "Колискова для Андрійка" собраны воспоминания о детстве и юношеских годах Кузьмы. Вместе с Ольгой в работе над книгой принимала участие биограф Варвара Гончарова. В "Колисковой" читатели смогут найти ответ на вопрос, как родителям удалось воспитать в семье талантливого человека с большим чутким сердцем. В книге 56 страниц с большим количеством фотографий из личного архива семьи Кузьменко, воспоминания и даже ноты. "При жизни Андрея я не представляла всего масштаба его личности. Я поняла это только сейчас, когда увидела, какие размеры набирает народная любовь к моему сыну", — говорит Ольга Михайловна. Напомним, ранее мама Кузьмы уже выпустила две книги: "Група "Скрябін" та друзі по сцені" и "Моя дорога птаха. Мамина книжка".

Концерт на стадионе и оркестр

Во Львове уже 15 сентября более двух десятков самых популярных украинских певцов соберутся на "Арене Львов", чтобы вместе с десятками тысяч украинцев спеть песни Кузьмы — как хитовые, так и малоизвестные композиции. Несмотря на то, что список артистов, которые будут принимать участие в концерте, пока неизвестен, организаторы обещают, что на сцену выйдут действительно самые близкие коллеги и друзья Андрея (все билеты по одной цене — 350 гривен). Также по случаю юбилея состоятся концерты и в Киеве. Так, эстрадно-симфонический оркестр под руководством Николая Лысенко представит концертную программу Skryabin.Simfo (25 ноября, Киевская консерватория). "После Киева мы едем в тур по городам Украины. Надеемся, что к марту эту замечательную программу услышат около 30 городов", — говорит продюсер проекта Геннадий Гутгарц. По его словам, часть программы еще в процессе формирования, поэтому создатели приглашают фанатов Скрябина принять участие в обсуждении, какие песни они хотели бы услышать в симфонической обработке.

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Памятник со второй попытки

В этом году исполняется уже два года памятнику певцу, который был установлен в Луцке (автор — киевский скульптор Тарас Цюпа). Напомним, предыдущий памятник Кузьме луцкого скульптора Ирины Дацюк после многочисленной критики был демонтирован. Мастеров для работы над новым памятником мама Кузьмы нашла самостоятельно и внимательно следила за процессом создания. "Я высидела, как квочка, этот памятник. Второй раз не имел права быть снова неудачным", — говорит мама.

Родители Кузьмы на открытии в Луцке памятника своему сыну konkurent.in.ua

Фильм

В следующем году Star Media приступает к съемкам фильма "Я, "Побєда" і Берлін" по книге Кузьмы. "Главное для меня — чтобы фильм был автобиографическим, Андрей же действительно все писал о себе. А еще — чтобы в фильме было показано, что творилось на тот момент в Украине, ведь Андрей не мыслил себя отдельно от страны", — говорит мама музыканта.

Мероприятия: Кузьму вспомнят по всей Украине

День рождения своего сына его родители, Ольга Михайловна и Виктор Кузьмич, вот уже четвертый раз встречают по одинаковому сценарию. "Мы идем в нашу местную церковь в Брюховичах, где отстаиваем службу Божью. Потом идем на кладбище, куда приезжают друзья Андрея...", — рассказала "Сегодня" Ольга Михайловна. Напомним, родители музыканта так и живут во Львовской области. "В Киеве я уже не была полгода — ровно с тех пор, как начались проблемы со спиной, которые не дают покоя и забирают много сил", — говорит Ольга Михайловна.

Также в пятницу почитатели таланта Андрея Кузьменко и его друзья планирует приехать на место гибели артиста возле села Лозоватка Криворожского района. Напомним, на месте трагедии установлен небольшой крест, рядом с которым практически всегда стоят живые цветы. Каждый год к месту гибели своего кумира приезжает одна девушка, которая ночует возле памятника. Виктория на груди даже сделала татуировку с изображением Кузьмы.

Также 17 августа, как мы узнали, по всей Украине пройдут флешмобы-реквиемы и небольшие концерты памяти Андрея. В Луцке и во Львове почитатели певца соберутся у его памятников, а в Одессе местом встречи станет "стена Кузьмы". Напомним, в феврале этого года вандалы разрисовали стену памяти, но благодаря горожанам ее оперативно восстановили.