Юэн Макгрегор о фильме "Кристофер Робин": "Детский фильм, но не только для детей"

Знаменитый актер в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о том, как проходила работа над фильмом

Юэн Макгрегор в фильме «Кристофер Робин»

В начале августа на большие экраны в Украине выйдет фильм "Кристофер Робин". Премьера картины состоится через тридцать лет после выхода классического мультсериала "Новые приключения Винни Пуха" по произведению Алана Александра Милна. Главную роль в фильме – повзрослевшего Кристофера Робина – исполнил Юэн Макгрегор. "Звездные войны", "На игле", "Я люблю тебя, Филипп Моррис", "Мулен Руж", – одни из немногих фильмов, в которых он снимался. Также в его карьере – награды "Золотой глобус" и BAFTA. О том, каково было находится на одной площадке с игрушечными персонажами, об особенностях фильма, работе с режиссером и коллегами – он рассказал в интервью.

- Насколько вы знакомы с персонажами, которые создал Алан Александр Милн?

- Конечно же, я помню его книги. Мне читали их, когда я был маленьким мальчиком, я очень увлекался ими. Позже читал их уже своим детям. У меня был медвежонок, похожий на Винни Пуха… это была такая старомодная игрушка с ножками и ручками на шарнирах. Это не был персонаж из книжки, но очень похож на него. И когда я играл с нашим Винни Пухом, это напомнило мне о моем медвежонке.

- Что привлекло вас к работе над этой ролью?

- Меня очаровал сценарий и очень понравилось, что Кристофер Робин – мужчина моего возраста, и что Винни Пух возвращается к нему во время сложного периода в жизни. Меня это очень тронуло. Кристофер Робин – отец дочери, с которой они не сильно близки. Он это понимает и хочет исправить ситуацию. И, конечно, возникает чувство, что и девочка хочет сблизиться со своим отцом, и есть в этом единении что-то такое, что действительно тронуло во мне что-то как отца девочек.

- Расскажите, как проходили съемки?

- Съемки выглядели очень реалистично – улицы Лондона превратили в улицы 1949 года. Я снимался во многих исторических фильмах, и опасность с ними состоит в том, что все равно бывает видно, когда именно снимается фильм. Но на этих съемках такого ощущения не было – все было очень реалистично! Я думаю, это благодаря команде талантливых дизайнеров и костюмеров.

- Как вам работалось с режиссером Марком Форстером?

- Благодаря Марку и людям, которых он выбрал для работы над созданием фильма, все выглядело абсолютно прекрасно и реалистично.

Юэн Макгрегор, Хейли Этвелл и Бронте Кармайкл в фильме «Кристофер Робин» Бронте Кармайкл в роли Мэдлин, дочери Кристофера Робина Жену Кристофера Робина в фильме сыграла актриса Хейли Этвелл Юэн Макгрегор в фильме «Кристофер Робин» Юэн Макгрегор в фильме «Кристофер Робин» Юэн Макгрегор в фильме «Кристофер Робин» Юэн Макгрегор в фильме «Кристофер Робин» Юэн Макгрегор: "Улицы Лондона превратили в улицы 1949 года" 1/8

- Расскажите об актрисе Хейли Этвелл, которая играет вашу жену в фильме?

- Я люблю Хейли. Мы несколько лет назад снимались в фильме Вуди Аллена "Мечта Кассандры" с Колином Фарреллом. С ней было очень весело работать. Поэтому я очень обрадовался, когда Марк сказал мне, что хочет пригласить ее на эту роль.

- А как вам работалось с Бронте Кармайкл, которая играет вашу дочь Мэдлин?

- Бронте очаровательная… Она была очень естественной и, опять же, очень реалистичной. Она очень милая, когда играет, потому что делает это очень искренне. Я не знаю, это ее первые съемки в фильме или нет (ее родители тоже актеры и чудесные люди), но у нее все получалось очень, очень хорошо.

- Каково было работать с чучелом медведя?

- Режиссер Марк Форстер сделал изумительную вещь – на съемках были актеры для персонажей Пуха, Тигра, Кенга, Иа-Иа. Реальные люди стояли за каждым из них. Фильм не был бы столь же эффектным, и игра не была бы такой же реалистичной и хорошей, если бы ни эти актеры.

Реальные актеры стояли за каждым из игрушечных персонажей. Реальные актеры стояли за каждым из игрушечных персонажей. Реальные актеры стояли за каждым из игрушечных персонажей. Реальные актеры стояли за каждым из игрушечных персонажей. Реальные актеры стояли за каждым из игрушечных персонажей. Реальные актеры стояли за каждым из игрушечных персонажей. 1/6

- Как выглядели игрушечные персонажи животных?

- Они красивые и очень реалистичные, будто немного тронуты временем. Например, у Винни Пуха залысина на животике… Они выглядят так, будто 30 лет пролежали в коробке.

- Вы смогли установить связь с характером Кристофера Робина?

- Мне нравится Кристофер Робин и очень понравилось его играть. Мне хотелось воплотить эту роль – именно его характер, мне казалось, что он "сидел" во мне долгое время.

- Как вы думаете, что зрители для себя вынесут из фильма?

- Я думаю, люди будут удивлены. Мне кажется, это то, чего Уолт Дисней хотел с самого начала – детские фильмы, но не только для детей.

Смотрите занимательное приключение для всей семьи "Кристофер Робин" со 2-го августа в кино:

Напомним, что ранее известный режиссер Сергей Лозница дал эксклюзивное интервью сайту Сегодня.Lifestyle.