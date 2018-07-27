Юэн Макгрегор о фильме "Кристофер Робин": "Детский фильм, но не только для детей"
Знаменитый актер в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о том, как проходила работа над фильмом
В начале августа на большие экраны в Украине выйдет фильм "Кристофер Робин". Премьера картины состоится через тридцать лет после выхода классического мультсериала "Новые приключения Винни Пуха" по произведению Алана Александра Милна. Главную роль в фильме – повзрослевшего Кристофера Робина – исполнил Юэн Макгрегор. "Звездные войны", "На игле", "Я люблю тебя, Филипп Моррис", "Мулен Руж", – одни из немногих фильмов, в которых он снимался. Также в его карьере – награды "Золотой глобус" и BAFTA. О том, каково было находится на одной площадке с игрушечными персонажами, об особенностях фильма, работе с режиссером и коллегами – он рассказал в интервью.
- Насколько вы знакомы с персонажами, которые создал Алан Александр Милн?
- Конечно же, я помню его книги. Мне читали их, когда я был маленьким мальчиком, я очень увлекался ими. Позже читал их уже своим детям. У меня был медвежонок, похожий на Винни Пуха… это была такая старомодная игрушка с ножками и ручками на шарнирах. Это не был персонаж из книжки, но очень похож на него. И когда я играл с нашим Винни Пухом, это напомнило мне о моем медвежонке.
- Что привлекло вас к работе над этой ролью?
- Меня очаровал сценарий и очень понравилось, что Кристофер Робин – мужчина моего возраста, и что Винни Пух возвращается к нему во время сложного периода в жизни. Меня это очень тронуло. Кристофер Робин – отец дочери, с которой они не сильно близки. Он это понимает и хочет исправить ситуацию. И, конечно, возникает чувство, что и девочка хочет сблизиться со своим отцом, и есть в этом единении что-то такое, что действительно тронуло во мне что-то как отца девочек.
- Расскажите, как проходили съемки?
- Съемки выглядели очень реалистично – улицы Лондона превратили в улицы 1949 года. Я снимался во многих исторических фильмах, и опасность с ними состоит в том, что все равно бывает видно, когда именно снимается фильм. Но на этих съемках такого ощущения не было – все было очень реалистично! Я думаю, это благодаря команде талантливых дизайнеров и костюмеров.
- Как вам работалось с режиссером Марком Форстером?
- Благодаря Марку и людям, которых он выбрал для работы над созданием фильма, все выглядело абсолютно прекрасно и реалистично.
- Расскажите об актрисе Хейли Этвелл, которая играет вашу жену в фильме?
- Я люблю Хейли. Мы несколько лет назад снимались в фильме Вуди Аллена "Мечта Кассандры" с Колином Фарреллом. С ней было очень весело работать. Поэтому я очень обрадовался, когда Марк сказал мне, что хочет пригласить ее на эту роль.
- А как вам работалось с Бронте Кармайкл, которая играет вашу дочь Мэдлин?
- Бронте очаровательная… Она была очень естественной и, опять же, очень реалистичной. Она очень милая, когда играет, потому что делает это очень искренне. Я не знаю, это ее первые съемки в фильме или нет (ее родители тоже актеры и чудесные люди), но у нее все получалось очень, очень хорошо.
- Каково было работать с чучелом медведя?
- Режиссер Марк Форстер сделал изумительную вещь – на съемках были актеры для персонажей Пуха, Тигра, Кенга, Иа-Иа. Реальные люди стояли за каждым из них. Фильм не был бы столь же эффектным, и игра не была бы такой же реалистичной и хорошей, если бы ни эти актеры.
- Как выглядели игрушечные персонажи животных?
- Они красивые и очень реалистичные, будто немного тронуты временем. Например, у Винни Пуха залысина на животике… Они выглядят так, будто 30 лет пролежали в коробке.
- Вы смогли установить связь с характером Кристофера Робина?
- Мне нравится Кристофер Робин и очень понравилось его играть. Мне хотелось воплотить эту роль – именно его характер, мне казалось, что он "сидел" во мне долгое время.
- Как вы думаете, что зрители для себя вынесут из фильма?
- Я думаю, люди будут удивлены. Мне кажется, это то, чего Уолт Дисней хотел с самого начала – детские фильмы, но не только для детей.
Смотрите занимательное приключение для всей семьи "Кристофер Робин" со 2-го августа в кино:
Напомним, что ранее известный режиссер Сергей Лозница дал эксклюзивное интервью сайту Сегодня.Lifestyle.