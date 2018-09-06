Юлия Самойлова прокомментировала свое заявление об эмиграции в Европу

Певица таким образом привлекает внимание к проблеме продажи лекарств в России

Юлия Самойлова. Фото: https://www.instagram.com/jsvok

Российская певица и представительница России на "Евровидении"-2018 Юлия Самойлова в своем Instagram-аккаунте в коротком видеоролике отметила: "Я готова эмигрировать из России в Европу", – говорит Юлия на видео. Таким заявлением певица спровоцировала большой ажиотаж в сети. Многие подумали, что Самойлова собирается переехать за рубеж. Кроме того, о том, что Юлия якобы собиралась эмигрировать, не знал даже ее пресс-секретарь.

Позже выяснилось, что фраза "я готова эмигрировать" принадлежит не Юлии, а маме российской девочки, страдающей от СМА (спинальная мышечная атрофия – такой же диагноз и у самой Юлии). Таким образом певица попыталась привлечь всеобщее внимание к этой проблеме. Об эмиграции зашла речь потому, что в России не продаются необходимые медикаменты для лечения подобных диагнозов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Julia Samoylova/Юлия Самойлова (@jsvok) 6 Сен 2018 в 6:09 PDT

"Сложная ситуация одной необычной семьи стала темой недавнего эфира телеканала. Была приглашена на съемки, где и познакомилась с еще одними смелыми родителями. Надеюсь, мои слова и мой пример позволили чуточку "выдохнуть" и поверить в будущее, ведь с нашими особенностями здоровья без веры в себя и своих близких попросту никуда", – написала Юлия.

Напомним, Юлия Самойлова расплакалась из-за того. что не попала в финал "Евровидения".

