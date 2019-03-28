Юлия Санина – о желании уйти из шоу-бизнеса, втором ребенке и работе бэк-вокалисткой

Артистка откровенно рассказала о семейной жизни и начале карьеры

Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Фронтвумен группы The HARDKISS, 28-летняя Юлия Санина в интервью программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" рассказала о об отношениях с мужем – гитаристом и креативным продюсером группы Валерием Бебко, о планах на второго ребенка и начале своей карьеры.

Юлия призналась, что сейчас они с мужем увлеклись спортом, а именно – кроссфитом: "Когда мне Вал сказал: вот увидишь, когда тебе будет 25, ты почувствуешь на себе, что тебе уже 25. Потому что у меня ничего не болело ранее, все было классно и красиво. Только мне стукнуло 25, в день рождения у меня заклинило спину. С тех пор мы поняли, что нам нужен спорт в нашей жизни постоянно".

Юлия Санина и Вал Бебко Фото: instagram.com/the_hardkiss

Но, кроме спорта, домашних дел и воспитания сына Юля Санина, которая родилась в семье музыкантов, конечно, очень много времени уделяет любимой работе – пению, которые присутствуют в ее жизни с самого детства! Сначала она выступала в школе на джазовых концертах, участвовала в десятках конкурсов. Талантливую исполнительницу заметили участники группы "Грин Грей" и пригласили в девичий коллектив "Сестра Сирена". Правда, первый опыт – не без колючек. Потому что работать с продюсерами оказалось не так уж и комфортно: "Я в принципе люблю свои провалы и неудачи. Потому что они многому учат, даже больше чем успехи. И это был такой грандиозный провал в моей личной карьере и удар по психике. После этого я вообще решила с музыкой завязать на время. Когда мне говорили – а давай ты попробуешь, я – боже да ни за что. Это не мое, шоу-бизнес – грязь, боже, грязь и марихуана".

Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлии предлагали работу многие продюсеры, но девушка отказывалась: "Потом я нашла себя как бэк-вокалистка. Причем в студии, чтобы меня никто не видел. Просто записывала свой голос. Я была любимой бэк-вокалисткой многих звезд.

В то время я работала с Русланом Квинтой, который работал со всеми (звездами – ред). До THE HARDKISS мой голос был почти у всех артистов (на бэк-вокале – ред.)".

И, возможно, она бы до сих пор подпевала знаменитостям, если бы однажды Юля, которая увлекалась журналистикой, не приехала на интервью к музыкальному продюсеру Валерия Бебко. Уже вскоре после знакомства совместными усилиями они решили покорить шоу-бизнес. Сначала записали пробные песни как группа Val & Sanina, а впоследствии изменили стиль, команду и придумали всем известное название THE HARDKISS.

THE HARDKISS Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия вспомнила, когда к группе пришла популярность: "Когда успех к нам пришел, это был клип Make up. Это были просмотры на YouTube, это были радиоэфиры, это были первые интервью. Когда мы познакомились с нашими первыми менеджерами, когда мы узнали, что они нас обманывают, это был очень тоже стрессовый момент. C нами не хотели сотрудничать, нам закрывали различные каналы наши для сотрудничества. Сегодня враги, завтра друзья, это такой бизнес", – объясняет

На вопрос журналистки о том, есть ли у Юлии друзья в шоу-бизнесе, певица ответила: "Самое безопасное место в этом террариуме – это нейтралитет. Смотреть, как кто-то с кем-то другой конфронтирует и не влезать. Я шучу конечно. Просто когда у тебя появляется семья, то в принципе с друзьями немного трудно".

THE HARDKISS Фото: instagram.com/the_hardkiss

Лучший друг Юли – ее муж Валерий Бебко. Их совместную жизнь можно кратко описать как "не разлей вода"! И артистка даже не скрывает: если бы не этот крепкий творческий и семейный тандем – не было

бы и THE HARDKISS. Но, если вспомнить, когда группа только всколыхнул украинскую сцену, никто и не догадывался, что музыкантов объединяла не только работа, но и любовь.

А каким интересным было их первое знакомство. Вал – брутальный, уверенный в себе, успешный и популярный среди девушек. И Юля – скромная, застенчивая студентка, которая вообще не имела опыта в отношениях.

Юлия вспомнила их первую встречу: "Он довольно неординарно выглядит и является неординарной личностью. Но приехал он...что я к нему приехала, что он ко мне приехал в таком виде. Такая шапка-ушанка поднятая вверх. То есть так не гламурно, не презентабельно. Но мне в нем это и понравилось. Простой, понятный. Визуально. Но при этом очень необычный внутри".

Вал Бебко и Юлия Санина Фото: instagram.com/the_hardkiss

Юлия объяснила, почему после первого свидания с Валом она пришла домой и плакала: "Я была в шоке немного. Потому что он меня шокировал тем, что я таких людей не встречала, и мне очень не хотелось его потерять. Я никогда не встречала парня, который был одновременно и музыкантом, и режиссером, и фотографом, и знал искусство. Он был и образованным человеком и заинтересованным.

Юлия призналась, что с ее стороны – это была любовь с первого взгляда, а вот у Вала все совсем не так: "У него было видение, что женщина должна то-то-то, ухаживать, встречать. А у меня было совсем другое. Женщина никому ничего не должна. А потом мы поняли, что и то и это - не для нас. Надо золотую середину".

Валерий Бебко и Юлия Санина

Санина также рассказала о том, что ее супруг – отнюдь не романтик: "Ну когда человек после первого поцелуя говорит тебе: "Так что, мы встречаемся или нет? Я говорю: "Ну а что это не похоже на то, что да?, -"Не, ну скажи мне, мы встречаемся или нет?". – "Да, мы встречаемся". – "Хорошо, мы встречаемся. С этого момента. Конечно, он не романтик.

Юлия вспомнила, как Вал сделал ей предложение:"На Владимирской горке. Я сидела у него на коленях, мы разговаривали. И он просто достал колечко. Но он очень переживал. А когда такой грубый, серьезный, неромантический человек переживает, это уже романтично".

А три года назад в жизни Юли появился еще один незаменимый мужчина - сынок Даня. Как признается Санина, пополнение с Валом планировали даже несмотря на то, что узнали об "интересном положении" на взлете карьеры: "Может не так, как хотелось все случилось, но ребенок запланированный и желанный очень. И мы всех предупредили, что мы планируем. Все наши знали.

Юлия Санина и Валерий Бебко с их сыном Даней Фото: instagram.com/the_hardkiss

А теперь снова заговорили, что Юля Санина беременна: "Почему - я не знаю. Я иногда обижаюсь на это все, потому что я в прекрасной физической форме, занимаюсь кросфитом, хеллоу, беременные не занимаются кросфитом, это несовместимо. Почти после каждой фотосессии, каждый клипа – "Ох мне кажется", "По глазам видно". Что там видно, не знаю". Однако певица все же призналась, что в планировке их с Валом дома есть вторая детская.

В ближайших планах у Юли и группы THE HARDKISS - продолжение весеннего тура "Залізна ластівка", а еще – долгожданный отдых в Америке! Только вдвоем – с мужем. Осенью будет еще один сюрприз для поклонников, но об этом – чуть позже.

Напомним, THE HARDKISS выпустили клип на песню "Серце".

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