Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались спустя 20 лет брака

Обряд венчания прошел в Пскове

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Известный режиссер Андрей Кончаловский и его супруга – российская актриса театра и кино, телеведущая, кулинар Юлия Высоцкая, поделившаяся рецептом вкусного салата, обвенчались спустя 20 лет брака. Обряд прошел в Пскове, 20 января, передает Псковская Лента Новостей.

Звездная пара прибыла в Псковский кремль, где в Троицком соборе прошла сама церемония. На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского – знаменитый российский режиссер Никита Михалков.

Венчание Высоцкой и Кончаловского Фото: pln-pskov.ru

На своей странице в Instagram Юлия опубликовала несколько трогательных фото с мужем и подписала их, процитировав знаменитую поэтессу Анну Ахматову: "21. Ночь. Все ещё воскресенье. Анна Андреевна, как жаль, что Он оказался не Тем...но иногда бывает все сходится...".

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

"Гармония Ваших душ", "Вы стали так похожи друг на друга внешне", "Юлия, вы с мужем так похожи друг на друга, прям пара от Бога! Так приятно смотреть на такие союзы", "Юленька, будьте счастливыми! Храни вас Господь и Ангел Хранитель! Поздравляю вас!", "Поздравляю с благословенным таинством!", – пишут поклонники пары в комментариях.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Напомним, Андрей Кончаловский признался, как избежал развода с Юлией Высоцкой.