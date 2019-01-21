Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский обвенчались спустя 20 лет брака

Обряд венчания прошел в Пскове

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Известный режиссер Андрей Кончаловский и его супруга – российская актриса театра и кино, телеведущая, кулинар Юлия Высоцкая, поделившаяся рецептом вкусного салата, обвенчались спустя 20 лет брака. Обряд прошел в Пскове, 20 января, передает Псковская Лента Новостей.

Звездная пара прибыла в Псковский кремль, где в Троицком соборе прошла сама церемония. На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Андрея Кончаловского – знаменитый российский режиссер Никита Михалков.

Венчание Высоцкой и Кончаловского Фото: pln-pskov.ru

На своей странице в Instagram Юлия опубликовала несколько трогательных фото с мужем и подписала их, процитировав знаменитую поэтессу Анну Ахматову: "21. Ночь. Все ещё воскресенье. Анна Андреевна, как жаль, что Он оказался не Тем...но иногда бывает все сходится...".

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

"Гармония Ваших душ", "Вы стали так похожи друг на друга внешне", "Юлия, вы с мужем так похожи друг на друга, прям пара от Бога! Так приятно смотреть на такие союзы", "Юленька, будьте счастливыми! Храни вас Господь и Ангел Хранитель! Поздравляю вас!", "Поздравляю с благословенным таинством!", – пишут поклонники пары в комментариях.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

Напомним, Андрей Кончаловский признался, как избежал развода с Юлией Высоцкой.

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт имбирного печенья на Рождество от Юлии Высоцкой Рождественский штоллен: рецепт праздничного кекса от Юлии Высоцкой Рецепт закуски на Новый год: парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой
венчание Юлия Высоцкая Андрей Кончаловский
Реклама

Новости партнеров

Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Отмучилась и изменилась: больная дочь Кончаловского вышла в свет
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Борис Моисеев при смерти? Самые последние новости об артисте
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий
Кейт дала пощечину Меган: королевская семья дала комментарий

Популярные статьи

Сегодня, 14:34Техно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

Сегодня, 08:48Стиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

Сегодня, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

Вчера, 17:40Техно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

Вчера, 12:05Fun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

Вчера, 10:55Шоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

Вчера, 10:15Шоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

Вчера, 08:42Техно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

Вчера, 07:43Fun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяШоу-бизнес

Как ведущие телеканала "Украина" отмечают Крещение

19 январяТехно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

19 январяСтиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

Новости партнеров

Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Просто находка: пирог с плавленным сыром за 6 минут
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Фрукты которые чрезвычайно полезны для печени
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
Самое вкусное утро: Каменских похвасталась фото с Потапом
Известная актриса родила пятого ребенка
Известная актриса родила пятого ребенка
Энергия нищеты: 5 вещей, которые притягивают бедность
Энергия нищеты: 5 вещей, которые притягивают бедность
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Бюджетный и быстрый - пирог Вишенка на кефире
Пугачева удивила поклонников своим внешним видом
Пугачева удивила поклонников своим внешним видом