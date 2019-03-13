Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – СМИ

Если верить СМИ, певица Юлия Началова пребывает в тяжелом состоянии

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких - СМИ Фото: instagram.com/julianachalova

На днях в СМИ появилась информация о срочной госпитализации российской певицы Юлии Началовой. Якобы артистка попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры. Однако на странице певицы в Instagram появилось заявление ее пресс-службы, где информация о срочной госпитализации из-за тяжелой болезни опровергается.

Тем не менее в СМИ опять появилась неутешительная для поклонников певицы информация – 38-летняя Юлия Началова пребывает в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь ей, в том числе Юлию Началову уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "СтарХит".

Певица Юлия Началова в реанимации Фото: instagram.com/julianachalova

Несмотря на заявление от имени пресс-службы, где говорится о гиперболизации сложившейся ситуации, пиар-менеджер артистки не стала говорить, что Юлия Началова всего лишь проходит плановое обследование в клинике.

"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", - призналась Анна Исаева.

Как сейчас себя чувствует Юлия Началова – пока не сообщается.

Ранее мы писали, что певица Екатерина Бужинская госпитализирована в Болгарии.

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