Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких – СМИ

Если верить СМИ, певица Юлия Началова пребывает в тяжелом состоянии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:34
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких - СМИ
Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких - СМИ
Фото: instagram.com/julianachalova

На днях в СМИ появилась информация о срочной госпитализации российской певицы Юлии Началовой. Якобы артистка попала в одну из московских клиник в связи с резким повышением уровня сахара и обострения подагры. Однако на странице певицы в Instagram появилось заявление ее пресс-службы, где информация о срочной госпитализации из-за тяжелой болезни опровергается.

Тем не менее в СМИ опять появилась неутешительная для поклонников певицы информация – 38-летняя Юлия Началова пребывает в тяжелом состоянии. Медики делают все возможное, чтобы помочь ей, в том числе Юлию Началову уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает "СтарХит".

Певица Юлия Началова в реанимации
Певица Юлия Началова в реанимации
Фото: instagram.com/julianachalova

Несмотря на заявление от имени пресс-службы, где говорится о гиперболизации сложившейся ситуации, пиар-менеджер артистки не стала говорить, что Юлия Началова всего лишь проходит плановое обследование в клинике.

"Юлия, правда, в не очень хорошем состоянии. С ней в больнице постоянно находятся родители, но сейчас они, к сожалению, не выходят на связь", - призналась Анна Исаева.

Как сейчас себя чувствует Юлия Началова – пока не сообщается.

Ранее мы писали, что певица Екатерина Бужинская госпитализирована в Болгарии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Галкин раскрыл правду о здоровье Пугачевой Житель Закарпатья до смерти избил женщину 70-летнего Оззи Осборна госпитализировали после концерта
реанимация госпитализация юлия началова
Реклама

Новости партнеров

''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
''Ту Аллу она уже сама не помнит'': Галкин о состоянии Пугачевой
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
5 комнатных растений, которые привлекают деньги, удачу и любовь
Быстрые пирожки за 30 минут
Быстрые пирожки за 30 минут
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания
Почему француженки не толстеют: главные принципы их питания

Популярные статьи

Сегодня, 08:25Техно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

Сегодня, 07:35Fun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

Вчера, 11:09Психология

Гороскоп на сегодня: у Козерогов напряженный день, а у Близнецов наступает время перемен

Вчера, 10:34Стиль

Вся семья в сборе: Меган Маркл и Кейт Миддлтон поразили нарядами в церкви

Вчера, 08:30Техно

Xiaomi добавила смартфонам секретную функцию

Вчера, 05:52Fun

Мужчина выиграл в лотерею 216 миллионов: что с ним стало через 14 лет

11 мартаТехно

Xiaomi готовит жесткие ограничения владельцам смартфонов

11 мартаFun

Студентка узнала про беременность во время схваток: она все объяснила

11 мартаFun

"Самую красивую официантку" сняли на видео

11 мартаШоу-бизнес

"Голос країни 9": Потап серьезно поссорился с Даном Баланом

11 мартаFun

Телеведущую высмеяли из-за необычного платья в прямом эфире: фото

11 мартаFun

Кит случайно проглотил мужчину и выплюнул его обратно: появилось видео

11 мартаFun

Сегодня начался Великий пост в 2019 году: правила питания

11 мартаWellness

Сегодня в Украине ожидается сильнейшая магнитная буря в марте 2019

10 мартаШоу-бизнес

Победившая рак Евгения Власова стала "мамой"

10 мартаТехно

Составлен рейтинг самых выгодных смартфонов начала 2019 года

Новости партнеров

Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Хейден Панеттьер проводит отпуск с Владимиром Кличко
Ленивый бег для похудения
Ленивый бег для похудения
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Яблочный зефир: Для тех, кто следит за своей фигурой
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Кто он: самый женственный знак Зодиака
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа
Фото дня: селфи Сальмы Хайек с сединой и без макияжа
Как уснуть за две минуты при помощи метода военных из США
Как уснуть за две минуты при помощи метода военных из США