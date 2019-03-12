YUNA 2019: оглашены первые победители

Появились первые три победителя премии YUNA 2019

Первые победители премии YUNA 2019 Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS

Номинанты премии YUNA 2019 были объявлены в декабре 2018-го. Сама церемония награждения YUNA 2019 состоится 22 марта, а пока организаторы огласили первых победителей в трех номинациях: "Лучший хип-хоп хит", "Лучший электронный хит" и "Лучший менеджмент артиста". Ими стали:

Лучший хип-хоп хит - Alina Pash – Bitanga . Другие номинанты: MOZGI – "Алё, алё", TamerlanAlena – "Покопокохай", Alyona Alyona – "Рыбки", MamaRika – "Прекрасно".

. Другие номинанты: MOZGI – "Алё, алё", TamerlanAlena – "Покопокохай", Alyona Alyona – "Рыбки", MamaRika – "Прекрасно". Лучший электронный хит - MARUV and Boosin – Drunk Groove . За победу также боролись: Иван Дорн – Afrika, Onuka - Animal, MARUV – Focus On Me, KADNAY – "Тело".

. За победу также боролись: Иван Дорн – Afrika, Onuka - Animal, MARUV – Focus On Me, KADNAY – "Тело". Лучший менеджмент артиста – Nikitin Talent Group/Mamamusic – Юрий Никитин (KAZKA).

Alina Pash и Alyona Alyona на церемонии оглашеня первых победителей YUNA 2019 Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS

Гостями мероприятия в честь восьмой ежегодной церемонии YUNA члены экспертного совета, жюри, победители премии YUNA прошлых лет, номинанты предыдущих церемоний и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Отметим, главная церемония награждения YUNA 2019 состоится во Дворце "Украина" 22 марта в 19:30.

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