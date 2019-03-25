YUNA 2019: секреты закулисья и откровенные признания в эксклюзивном видео

Почему надежды NK не оправдались, а среди номинантов не было Тины Кароль – читайте на Сегодня.Lifestyle

Настя Каменских на церемонии YUNA 2019 Фото: Сегодня

Награды розданы, победители названы! На днях состоялась восьмая ежегодная церемония награждения премии "YUNA" в области музыки, которую посетили многие звезды. Телеканал "Украина" побывал на мероприятии и пообщался со знаменитостями.

Лучшим певцом стал MONATIK. А вот статуэтку как лучшая певица забрала Джамала.

Отметим, накануне премии певица опубликовала в Instagram фотографию, на которой впервые показала сына Эмира-Рахмана.

Джамала Фото: Сегодня

"Мне на самом деле очень не хотелось показывать лицо. Я пока не показываю. Для меня он такой сладенький. Боюсь негативной энергии. И повторяю себе, что суеверия – грех. Это, наверное, подталкивает меня делиться фотографиями, которые мне дороги", – призналась Джамала.

Получить кучу наград планировала и певица Настя Каменских: "Я как NK, как проект, и моя команда так много работали в этом году, что я должна забрать все награды. Ни одна певица так не "шарашила" клипы и видео, как я".

Но, к сожалению, надежды Насти не оправдались, и артистка пошла домой лишь с одной статуэткой – за лучший эстрадный хит. На красную дорожку Настя вышла в блестящем мини и яркой шубе. Этим нарядом артистка показала все свои роскошные прелести.

Кроме того, Настя Каменских рассказала, как планирует свой день.

"Стандартно просыпаюсь в 6 утра. Я ложусь в 9-10 часов. Если у меня концерт, то позже. Потом мне очень трудно. Но я живу в Киеве, хожу в спортзал, на йогу. Мне нравится развиваться. Я планирую продолжать бегать, потому что был перерыв. Поэтому у меня на все хватает времени. Если ты умеешь организовывать, то все получится", – говорит певица.

YUNA 2019: NK (Настя Каменских) Фото: Сегодня

Пришли на премию и супруги Бабкины, которые ждут рождения второго общего ребенка. Снежана будет рожать уже в третий раз. Она призналась, что несколько месяцев ее мучил токсикоз, и вообще эта беременность протекает тяжелее, чем две предыдущие.

"Я надеялась, что в третий раз токсикоза не будет. Но он не обошел меня стороной. "Бабахнуло" раза в три больше. Я почти ничего не ела. Пристрастий не было никаких. Меня отвернуло, самое обидное, от суши, от рыбы. Я так люблю это, а сейчас не могу", – признается Снежана.

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Вместе с женой на премию пришел и ресторатор Николай Тищенко и рассказал, как ему удалось похудеть на отдыхе.

"Это была моя цель, я тренировался иначе, я сбросил 5 килограммов. Тренировался и добавил кроссфит. Добавил железа, тайского бокса и бегал. Все время", – утверждает шоумен.

В хорошем настроении и в смокинге пришел и рэпер Потап вместе со своей группой MOZGI. На церемонии они презентовали новую песню Digitalization.

Подопечные Потапа-продюсера группа "Время и Стекло" также пришли на YUNA с премьерой своего первого украиноязычного хита. Клип на песню "Дим" всего за два дня собрал более двух миллионов просмотров.

Группа "Время и стекло" Фото: Сегодня

"Мы очень хотели, чтобы эта песня стала суперхитом, и, я надеюсь, так и произойдет. Я не помню, чтобы мне писали мои друзья, что песня супер. Я даже ее слушаю в машине, и это со мной впервые", – комментирует Надя Дорофеева.

Кстати, три года подряд Надя Дорофеева и Позитив получали статуэтки как лучшая поп-группа.

Но в этом году дуэт обогнала скандальная группа "KAZKA". Накануне церемонии Александра Зарицкая призналась, что надеялась на победу.

"Мы пришли сюда не за победой, я очень довольна тем, что мы имеем на данный момент. Если мы получим какую-то награду, будет приятно. Но ожидаем, что получим четыре", – призналась Александра.

Кроме того, артисты рассказали о планах на "Евровидение 2020".

"Это никто не знает, это как карта ляжет. Вы знаете, подождем где полгода и тогда скажем. Осенью спросите", – интригует коллектив.

Группа KAZKA Фото: Сегодня

Продюсер группы Юрий Никитин на красную дорожку вышел уже победителем, ведь накануне получил специальную награду как лучший менеджер.

"За 30 лет деятельности мы получали массу премий. Но каждый раз это волнительно, когда тебя чем-то индустрия отмечает", – говорит Никитин.

Кроме того, продюсер прокомментировал отсутствие среди номинантов группы "НЕАНГЕЛЫ": "Предвзятое отношение индустрии, и мне очень жаль, что есть клеймо, которое пытаются привить нашим артистам, – "продюсерский проект". Это мешает артисту и людям ориентироваться в рынке по-настоящему.

А вот телеведущий Анатолий Анатолич поделился своим мнением относительно того, почему ни в одной из номинаций нет Тины Кароль: "Возможно, Тина была не очень активна в этом году. Не может артист выпускать по 5 хитов ежегодно, это нормально. Я думаю, в этом году есть девушки, которые были более продуктивны".

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Ни для кого не секрет, что из года в год многие жалуются на необъективность музыкальной премии YUNA. А в этот раз в сети вспыхнул настоящий скандал. Менеджер певицы TAYNNA и Макса Барских Александр Кажиян опубликовал пост, в котором признался, что не участвовал в голосовании, хотя присутствовал в списке членов жюри.

"Не стоит серьезно относиться к результатам голосования жюри YUNA, хотя бы потому, что сама YUNA относится к жюри не очень серьезно. Увидел ссылку на сайт Премии с заголовком "Перечень членов жюри VIII ежегодной музыкальной премии "YUNA". И был очень удивлен, обнаружив в списке себя, потому что я не голосовал. Если у YUNA есть другие доказательства, то прошу их предоставить", – заявил Александр Кажиян.

Организаторы пока никак не прокомментировали заявление менеджера. А вот владельцы Премии певица Камалия и ее муж Мохаммад Захур рассказали, что очень старались, чтобы зрителю все понравилось.

"Я из украинских исполнителей слушаю MARUV, KAZKA, The HARDKISS. Вот и все", – утверждает Камалия.

MARUV на премии YUNA 2019 Фото: Сегодня

THE HARDKISS Фото: Сегодня

Кстати, MARUV покинула церемонию с четырьмя статуэтками в руках – "Прорыв года", "Лучший хит на иностранном языке", "Лучший дуэт" и "Лучший электронный хит". KAZKA, кроме того, что стала лучшей поп-группой, получила награду за песню "Плакала". А The HARDKISS получили сразу три премии – "Лучшее шоу", "Лучший альбом" и "Лучшая рок-группа".

Ранее Сегодня.Lifestyle делились полным списком победителей премии YUNA 2019.

YUNA 2019 – репортаж Видео: Канал "Украина"

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