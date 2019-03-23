YUNA 2019: в чем появились на красной дорожке украинские звезды (фото)
Сегодня.Lifestyle рассматривают самые интересные наряды победителей и гостей премии
22 марта в киевском Дворце "Украина" состоялась церемония награждения премии YUNA 2019, победителей которой мы назвали ранее. Сегодня.Lifestyle рассматривают самые интересные наряды победителей и гостей YUNA 2019 на красной дорожке.
Певица Настя Каменских поразила откровенным образом. Звезда выбрала лук от украинского дизайнера Ирины Лан. Настя надела блестящее платье-мини оттенка металлик с открытой спиной и розовую шубку.
Лучшей исполнительницей организаторы YUNA 2019 назвали Джамалу. Она поднялась на сцену в стильном и сдержанном образе в черных тонах.
THE HARDKISS также не уехала с пустыми руками. Фронтвумен группы Юлия и ее музыканты одержали победу в категориях – "Лучшая рок-группа", "Лучший альбом" и "Лучшее концертное шоу". Вокалиста коллектива появилась на публике в оригинальном платье с рюшами и принтом от украинского бренда Rybalko.
MARUV была названа "Открытием года", ее трек Drunk Groove удостоился звания лучшего хита на иностранном языке. Певица вышла на красную дорожку в эпатажном образе. Короткое оригинальное платье в горошек, разноцветные колготы и фиолетовый парик, который она позаимствовала у стилиста коллеги Юлии Саниной.
Напомним, YUNA 2019: полный список победителей.
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