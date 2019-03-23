YUNA 2019: в чем появились на красной дорожке украинские звезды (фото)

Сегодня.Lifestyle рассматривают самые интересные наряды победителей и гостей премии

MARUV на премии YUNA 2019 Фото: Сегодня

22 марта в киевском Дворце "Украина" состоялась церемония награждения премии YUNA 2019, победителей которой мы назвали ранее. Сегодня.Lifestyle рассматривают самые интересные наряды победителей и гостей YUNA 2019 на красной дорожке.

Группа "Время и стекло" Фото: Сегодня

Группа KAZKA Фото: Сегодня

Певица Настя Каменских поразила откровенным образом. Звезда выбрала лук от украинского дизайнера Ирины Лан. Настя надела блестящее платье-мини оттенка металлик с открытой спиной и розовую шубку.

Настя Каменских Фото: Сегодня

Лучшей исполнительницей организаторы YUNA 2019 назвали Джамалу. Она поднялась на сцену в стильном и сдержанном образе в черных тонах.

Джамала Фото: Сегодня

THE HARDKISS также не уехала с пустыми руками. Фронтвумен группы Юлия и ее музыканты одержали победу в категориях – "Лучшая рок-группа", "Лучший альбом" и "Лучшее концертное шоу". Вокалиста коллектива появилась на публике в оригинальном платье с рюшами и принтом от украинского бренда Rybalko.

THE HARDKISS Фото: Сегодня

MARUV была названа "Открытием года", ее трек Drunk Groove удостоился звания лучшего хита на иностранном языке. Певица вышла на красную дорожку в эпатажном образе. Короткое оригинальное платье в горошек, разноцветные колготы и фиолетовый парик, который она позаимствовала у стилиста коллеги Юлии Саниной.

MARUV Фото: Сегодня

YUNA 2019: KAZKA Фото: Сегодня YUNA 2019: NK (Настя Каменских) Фото: Сегодня YUNA 2019: Юрий Никитин и Оля Горбачева Фото: Сегодня YUNA 2019: Влад Яма с супругой Фото: Сегодня YUNA 2019: Тоня Матвиенко Фото: Сегодня YUNA 2019: Камалия с семьей Фото: Сегодня YUNA 2019: Джамала Фото: Сегодня 1/7

Напомним, YUNA 2019: полный список победителей.

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