YUNA 2019: список номинантов премии

Премия состоится 22 марта 2019 года

YUNA 2019 состоится 22 марта Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS

Организаторы YUNA 2019 огласили первых победителей в трех номинациях: "Лучший хип-хоп хит", "Лучший электронный хит" и "Лучший менеджмент артиста".

Но на официальной церемонии 22 марта во Дворце Спорта будут названы все лауреаты. А пока смотрите полный список номинатов на премию YUNA 2019:

"Лучший исполнитель"

MONATIK

Арсен Мирзоян

Макс Барских

Олег Винник

Сергей Бабкин



"Лучшая исполнительница"

Jamala

NK

TAYANNA

Оля Полякова

Кристина Соловей



"Лучшая поп-группа"

KADNAY

KAZKA

MOZGI

Onuka

Время и Стекло

"Время и Стекло" Фото: facebook.com/vremyaisteklo

"Лучшая рок-группа"

O.Torvald

Pianoбой

THE HARDKISS

Антитела

Беz ОГРАНИЧЕНИЙ

"Лучшая песня"

TDME – Антитела

Все, что тебя не убивает – Pianoбой

Корабли – THE HARDKISS

Крылья – Jamala

Плакала – KAZKA

"Лучшая песня на другом языке"

# Этомояночь – NK

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Superstar – LOBODA

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Сделай громче – Макс Барских

Макс Барских Фото: facebook.com/MaxBarskihOfficialPage

"Лучший дуэт"

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Лучший день – Потап и Олег Винник

Тримай мене – Бумбокс и The Gitas

Этот день – MONATIK и Нина Матвиенко

"Лучший альбом"

Black Water – MARUV

KARMA – KAZKA

Mozaїka – Onuka

Железная ласточка – THE HARDKISS

Тримай мене – TAYANNA

"Лучший видеоклип"

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Superstar – LOBODA

TDME – Антитела

Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева

Плакала – KAZKA

MARUV & BOOSIN Фото: facebook

"Открытие года"

Alina Pash

BOOSIN

MARUV

NK

The Gitas

"Лучший эстрадный хит"

Мама – Оля Полякова

Лучший день – Потап и Олег Винник

Не скрывай глаз – Ирина Билык

Тримай – NK

Как жить без тебя – Олег Винник

"Лучший электронный хит"

Afrika – Иван Дорн

Animal – Onuka

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN

Focus On Me – MARUV

Тело – KADNAY

KADNAY Фото: facebook.com/kadnayofficial

"Лучший хип-хоп хит"

Bitanga – Alina Pash

Алё, алё – MOZGI

Покопокохай – TamerlanAlena

Рыбки – Alyona Alyona

Прекрасно – MamaRika

"Лучшее концертное шоу"

Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове

Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)

Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)

Концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)

Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)

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