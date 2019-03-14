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YUNA 2019: список номинантов премии

Премия состоится 22 марта 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:47
YUNA 2019 состоится 22 марта
YUNA 2019 состоится 22 марта
Фото: facebook.com/YUNA.MUSICAWARDS

Организаторы YUNA 2019 огласили первых победителей в трех номинациях: "Лучший хип-хоп хит", "Лучший электронный хит" и "Лучший менеджмент артиста".

Но на официальной церемонии 22 марта во Дворце Спорта будут названы все лауреаты. А пока смотрите полный список номинатов на премию YUNA 2019:

"Лучший исполнитель"

MONATIK
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Олег Винник
Сергей Бабкин
 
"Лучшая исполнительница"

Jamala
NK
TAYANNA
Оля Полякова
Кристина Соловей
 
"Лучшая поп-группа"

KADNAY
KAZKA
MOZGI
Onuka
Время и Стекло

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"Время и Стекло"
Фото: facebook.com/vremyaisteklo

"Лучшая рок-группа"

O.Torvald
Pianoбой
THE HARDKISS
Антитела
Беz ОГРАНИЧЕНИЙ

"Лучшая песня"

TDME – Антитела
Все, что тебя не убивает – Pianoбой
Корабли – THE HARDKISS
Крылья – Jamala
Плакала – KAZKA

"Лучшая песня на другом языке"

# Этомояночь – NK
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Superstar – LOBODA
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Сделай громче – Макс Барских

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Макс Барских
Фото: facebook.com/MaxBarskihOfficialPage

"Лучший дуэт"

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Лучший день – Потап и Олег Винник
Тримай мене – Бумбокс и The Gitas
Этот день – MONATIK и Нина Матвиенко

"Лучший альбом"

Black Water – MARUV
KARMA – KAZKA
Mozaїka – Onuka
Железная ласточка – THE HARDKISS
Тримай мене – TAYANNA

"Лучший видеоклип"

Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Superstar – LOBODA
TDME – Антитела
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Плакала – KAZKA

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MARUV & BOOSIN
Фото: facebook

"Открытие года"

Alina Pash
BOOSIN
MARUV
NK
The Gitas

"Лучший эстрадный хит"

Мама – Оля Полякова
Лучший день – Потап и Олег Винник
Не скрывай глаз – Ирина Билык
Тримай – NK
Как жить без тебя – Олег Винник

"Лучший электронный хит"

Afrika – Иван Дорн
Animal – Onuka
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Focus On Me – MARUV
Тело – KADNAY

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KADNAY
Фото: facebook.com/kadnayofficial

"Лучший хип-хоп хит"

Bitanga – Alina Pash
Алё, алё – MOZGI
Покопокохай – TamerlanAlena
Рыбки – Alyona Alyona
Прекрасно – MamaRika

"Лучшее концертное шоу"

Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
Концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)

Ранее мы писали, что группа "Друга ріка" установила концертный рекорд.

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