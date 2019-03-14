YUNA 2019: список номинантов премии
Премия состоится 22 марта 2019 года
Организаторы YUNA 2019 огласили первых победителей в трех номинациях: "Лучший хип-хоп хит", "Лучший электронный хит" и "Лучший менеджмент артиста".
Но на официальной церемонии 22 марта во Дворце Спорта будут названы все лауреаты. А пока смотрите полный список номинатов на премию YUNA 2019:
"Лучший исполнитель"
MONATIK
Арсен Мирзоян
Макс Барских
Олег Винник
Сергей Бабкин
"Лучшая исполнительница"
Jamala
NK
TAYANNA
Оля Полякова
Кристина Соловей
"Лучшая поп-группа"
KADNAY
KAZKA
MOZGI
Onuka
Время и Стекло
"Лучшая рок-группа"
O.Torvald
Pianoбой
THE HARDKISS
Антитела
Беz ОГРАНИЧЕНИЙ
"Лучшая песня"
TDME – Антитела
Все, что тебя не убивает – Pianoбой
Корабли – THE HARDKISS
Крылья – Jamala
Плакала – KAZKA
"Лучшая песня на другом языке"
# Этомояночь – NK
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Superstar – LOBODA
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Сделай громче – Макс Барских
"Лучший дуэт"
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Лучший день – Потап и Олег Винник
Тримай мене – Бумбокс и The Gitas
Этот день – MONATIK и Нина Матвиенко
"Лучший альбом"
Black Water – MARUV
KARMA – KAZKA
Mozaїka – Onuka
Железная ласточка – THE HARDKISS
Тримай мене – TAYANNA
"Лучший видеоклип"
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Superstar – LOBODA
TDME – Антитела
Глубоко – MONATIK и Надя Дорофеева
Плакала – KAZKA
"Открытие года"
Alina Pash
BOOSIN
MARUV
NK
The Gitas
"Лучший эстрадный хит"
Мама – Оля Полякова
Лучший день – Потап и Олег Винник
Не скрывай глаз – Ирина Билык
Тримай – NK
Как жить без тебя – Олег Винник
"Лучший электронный хит"
Afrika – Иван Дорн
Animal – Onuka
Drunk Groove – MARUV и BOOSIN
Focus On Me – MARUV
Тело – KADNAY
"Лучший хип-хоп хит"
Bitanga – Alina Pash
Алё, алё – MOZGI
Покопокохай – TamerlanAlena
Рыбки – Alyona Alyona
Прекрасно – MamaRika
"Лучшее концертное шоу"
Большой стадионный концерт "Кузьма – 50" во Львове
Всеукраинский тур "На вершине" (Pianoбой)
Гранд-шоу "Королева ночи" (Оля Полякова)
Концерт "День Независимости с Океаном Эльзы" (Океан Эльзы)
Шоу "Залізна ластівка" (The HARDKISS)
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