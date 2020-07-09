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YUNA 2020: как MONATIK стал триумфатором премии

Сегодня, 17:06

Артист победил в шести номинациях

Сегодня, 9 июля, состоялась церемония награждения профессиональной музыкальной премии YUNA-2020. Церемония прошла онлайн на официальном канале премии. Уже известен список всех триумфаторов YUNA-2020.

MONATIK, который в 2019 году собрал 60 тысяч зрителей на стадионе "Олимпийский" в рамках шоу "LOVE IT ритм", получил шесть наград музыкальной премии YUNA-2020. Это абсолютный рекорд премии этого года: "Лучший артист", "Лучший альбом", "Лучшая песня", "Лучший клип", "Лучшее стадионное шоу" и "Лучший менеджмент артиста".

Клипмейкер MONATIK Таня Муиньо, которая в этом году сотрудничала с Кэти Перри и ROSALIA, забирает с командой MONATIK Corporation уже третью награду за "Лучший клип".

MONATIK
MONATIK
Фото: пресс-служба

Лучший альбом MONATIK "LOVE IT ритм", который за год получил статус дважды платинового, удостоен премии от членов экспертного совета профессиональной музыкальной премии YUNA и слушателей из разных уголков мира. А одноименная песня "LOVE IT ритм" названа лучшей песней по версии премии YUNA 2020.

Отметим, что "LOVE IT ритм" в рамках мирового тура MONATIK увидело более 20 стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Швейцария, Германия, Дания, Швеция, Франция и другие.

Напомним, жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы.

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