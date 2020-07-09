YUNA 2020: как MONATIK стал триумфатором премии
Артист победил в шести номинациях
Сегодня, 9 июля, состоялась церемония награждения профессиональной музыкальной премии YUNA-2020. Церемония прошла онлайн на официальном канале премии. Уже известен список всех триумфаторов YUNA-2020.
MONATIK, который в 2019 году собрал 60 тысяч зрителей на стадионе "Олимпийский" в рамках шоу "LOVE IT ритм", получил шесть наград музыкальной премии YUNA-2020. Это абсолютный рекорд премии этого года: "Лучший артист", "Лучший альбом", "Лучшая песня", "Лучший клип", "Лучшее стадионное шоу" и "Лучший менеджмент артиста".
Клипмейкер MONATIK Таня Муиньо, которая в этом году сотрудничала с Кэти Перри и ROSALIA, забирает с командой MONATIK Corporation уже третью награду за "Лучший клип".
Лучший альбом MONATIK "LOVE IT ритм", который за год получил статус дважды платинового, удостоен премии от членов экспертного совета профессиональной музыкальной премии YUNA и слушателей из разных уголков мира. А одноименная песня "LOVE IT ритм" названа лучшей песней по версии премии YUNA 2020.
Отметим, что "LOVE IT ритм" в рамках мирового тура MONATIK увидело более 20 стран, среди которых США, Великобритания, Канада, Швейцария, Германия, Дания, Швеция, Франция и другие.
Напомним, жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы.
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