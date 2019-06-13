Юрий Горбунов эмоционально обратился к жене

Телеведущий победил в номинации "Папа года"

Юрий Горбунов Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

48-летний украинский телеведущий Юрий Горбунов два года назад женился и стал отцом. Катя Осадчая родила супругу сына Ивана. Звездная пара часто публикует фото и видео с ребенком, однако его лицо все еще не показывают. Сложно не заметить, что Юрий Горбунов в восторге от отцовства и регулярно демонстрирует, как проводит время с сыном.

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А на днях стало известно, что шоумен победил в номинации "Папа года". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Юрий Горбунов признался, что получать подобную награду – для него очень приятно и ответственно, а также поблагодарил жену Катю Осадчую.

"Ну ось! я ‘Тато року‘! Це дуже приємно і відповідально!! Я дякую всім за підтримку, всім хто голосував, моєму рідному 1+1 і звичайно – своїй дружині!! Без тебе, Катерино, нічого б не було!!!", – написал телеведущий.

Юрий Горбунов также поделился фото, на котором позирует с женой, держа в руках награду.

Юрий Горбунов получил звание "Папа года" Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Катя Осадчая и Юрий Горбунов Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Ранее мы также писали, что Катя Осадчая и Юрий Горбунов показали романтические снимки с отдыха.

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