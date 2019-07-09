"З Днем народження, Україно!": TAYANNA споет "Червону руту", а Олег Винник – главные хиты

Бесплатный концерт с популярными звездами состоится в Киеве 10 июля

Концерт телеканала "Украина" состоится 10 июля Фото: телеканал "Украина"

Уже завтра, 10 июля, в 20:00 жителей и гостей столицы ждет грандиозное бесплатное шоу телеканала "Украина" под названием "З Днем народження, Україно!", которое состоится на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый". В этот вечер популярные украинские артисты исполнят самые громкие хиты нашей страны. Чем будут удивлять зрителей Макс Барских, Сергей Бабкин и Michelle Andrade, а также группы "Время и Стекло" и DZIDZIO?

На праздничной сцене грандиозного шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также популярные группы "Время и Стекло", MOZGI, KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Макс Барских Фото: телеканал "Украина"

Откроет концерт ко Дню Независимости невероятная TAYANNA. Вместе с большим хором она исполнит одну из самых известных украинских песен "Червона рута" в неожиданной и смелой обработке.

TAYANNA Фото: телеканал "Украина"

Популярный певец Макс Барских появится на сцене в совершенно новом образе. Музыкант Сергей Бабкин снова затанцует, а Michelle Andrade готовит номер в экстремальных условиях.

Сергей Бабкин Фото: телеканал "Украина"

В постановке группы "Время и Стекло" на их зажигательный хит "Дим" зрители увидят экспериментальные спецэффекты, а DZIDZIO удивит интерактивным технологическим номером на песню "Вихідний".

DZIDZIO Фото: телеканал "Украина"

Любимец миллионов Олег Винник готовит не менее яркий сюрприз. Он исполнит сразу несколько песен, одна из которых будет особенная, в первую очередь – для самого артиста. Но о какой именно композиции идет речь – зрители узнают в среду на масштабном концерте "З Днем народження, Україно!", который состоится на открытой концертной площадке КВЦ "Парковый" (вход с Мариинского парка).

Олег Винник Фото: телеканал "Украина"

Напомним, режиссером праздничного шоу телеканала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Вход на концерт бесплатный. Начало в 20:00.

Телевизионную версию шоу зрители телеканала "Украина" увидят 24 августа в рамках праздничного эфира, посвященного Дню Независимости Украины.

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