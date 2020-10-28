За что Дмитрий Дикусар обиделся на "Танці з зірками" еще 14 лет назад

Дмитрий должен был участвовать в первом сезоне проекта

Знаменитый украинский танцор и хореограф Дмитрий Дикусар вспомнил былые обиды на организаторов шоу "Танці з зірками". О том, как его исключили из проекта 14 лет назад он рассказал в интервью "Фактам".

Оказалось, что Дикусар должен был принимать участие в самом первом сезоне шоу "Танці з зірками" и выступать вместе с актрисой Ольгой Сумской. Тогда танцора сочли слишком молодым и за две недели до выхода шоу в эфир его исключили из проекта!

Дмитрий Дикусар Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

"Я тогда начал тренироваться в паре с Ольгой Сумской. Но когда стали объявлять участников сезона, бывший генеральный директор канала Юрий Морозов сказал, что не понимает пару, где парню 21 год, а артистке под сорок. Продюсеры старались сделать меня старше, я отрастил бородку. Тем не менее за две недели до первого эфира меня просто исключили из проекта. Взяли другого, более взрослого, танцора. Помню, меня это тогда сильно задело. Но в пару с Ольгой я таки стал. Это было на гала-концерте, мы станцевали номер, изображая Проню Прокоповну и Голохвастова. Это был мой дебют на паркете "Танців", и я тогда ощутил настоящий кайф. Кстати, Морозов признал свою неправоту", – рассказал Дмитрий.

Отметим, что позже Дикусар участвовал в проекте, танцуя в паре с Ириной Билык (на которой потом женился, как мы помним). А в обновленных сезонах Дмитрий выходил на паркет с Викторией Булитко и Славой Каминской.

Напомним, Дмитрий и Слава выбыли из проекта в третьем эфире четвертого сезона "Танців з зірками". Мы также сообщали, что Ольга Сумская вернулась на "Танці з зірками" спустя 14 лет.

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