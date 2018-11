За что мы любим Spice Girls: самые известные хиты "перчинок"

Группа воссоединилась и собралась в масштабный тур

Spice Girls. Фото: Getty Images

Британская поп-группа Spice Girls обрадовала поклонников новостью о своем воссоединении и возвращении на сцену. Даже Адель не сдержала эмоций от услышанного и показала, как в детстве фанатела от "перчинок".

Сегодня.Lifestyle предлагает вспомнить, за что же в свое время все так полюбили Spice Girls. Несмотря на то, что годы активности коллектива припадают на 90-е, их треки Wannabe, Spice Up Your Life, Viva Forever и многие другие крутятся в голове до сих пор.

Wannabe

Трек Wannabe был выпущен в 1996 году и стал дебютным синглом Spice Girls. Интересно, что песня была написана участницами коллектива за 30 минут, а на студии на ее запись потратили менее часа.

Viva Forever

Композиция Viva Forever вошла во второй альбом группы Spiceworld. Выход трека откладывался несколько раз в связи с уходом из группы Джери Холлиуэлл. В Великобритании Viva Forever вышла 20 июля 1998 года, и получила положительные отзывы критиков.

Spice Up Your Life

Песня Spice Up Your Life была написана в 1997 году участницами группы параллельно со съемками их музыкальной комедии Spice World. Интересно, что на создание текста артисток вдохновили болливудские фильмы. "Перчинки" очень хотели "написать песню для мира".

Goodbye

Лирический трек Goodbye стал первой композицией, написанной без вокала Джерри Холлиуэлл. Песня вышла в свет 14 декабря 1998 года.

Mama

Еще одна лирическая баллада Mama была выпущена в 1996 году. Ее авторами стали участницы Spice Girls, а также Мэтт Роу и Ричард Стэннард. В тексте трека "перчинки" затронули тему трудностей в отношениях между матерями и дочерьми, которые возникают в подростковом возрасте последних.

Who Do You Think You Are

Трек Who Do You Think You Are вошел в дебютный альбом перчинок Spice. Сама композиция была выпущена в ноябре 1996 года. В песне речь идет о жизни суперзвезды и о том, как кто-то может попасть в мир славы.

2 Become 1

Песня 2 Become 1 также из дебютного альбома группы Spice. В текст композиции говорится о соединении двух влюбленных, а также в треке затрагивается важность контрацепции.

Stop

В ноябре 1997 года вышла в свет песня Stop. Клип на этот трек был снят в Ирландии.

Say You'll Be There

Песня Say You'll Be There из дебютного альбома Spice рассказывает о тех событиях, которые группа пережила вместе и как "перчинки" всегда поддерживали друг друга. Интересно, что на съемки клипа на эту песню "перчинок" вдохновили фильмы "Криминальное чтиво" и Мочи, мочи их, киска!".

Too much

Трек Too much была выпущен в ноябре 1997 года. В видео на песню режиссер Говард Гринхалх предложил каждой из "перчинок" сыграть персонажа из фильма, придуманного специально под них.

Напомним, что на днях Spice Girls сообщили о том, что воссоединились и отправятся в тур. Джери Хорнер, Мел Си, Мел Би и Эмма Бантон радостной новостью с поклонниками поделились в соцсетях. Единственная, кто не присоединится к бывшим коллегам – это Виктория Бекхэм. На странице в Instagram Бекхэм сообщила, что Spice Girls важная часть ее жизни и пожелала удачи экс-коллегам.