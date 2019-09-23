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За кадром: звезда "Форс-мажоров" показал архивные фото Меган Маркл со съемок

Экранный супруг герцогини поделился редкими кадрами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Меган Маркл
Меган Маркл
Фото: Instagram.com

Перед тем, как стать мировой знаменитостью и выйти замуж за наследника престола – британского принца Гарри, Меган Маркл была весьма популярна у себя на родине в Америке. Герцогиня получила свою первую народную любовь благодаря одной из главных ролей в популярном сериале "Форс-мажоры". Маркл появилась на экранах в образе молодого юриста по имени Рэйчел Зейн, которая строит карьеру в Нью-Йорке и влюбляется в своего коллегу.

Также узнайте, зачем Меган Маркл недавно ездила к себе на родину – в Нью-Йорк:

Сейчас в королевской семье редко вспоминают об актерской карьере герцогини, ведь в сериале присутствовали достаточно откровенные сцены с участием Меган Маркл. Но, в честь выхода последнего финального сезона коллега и экранный супруг герцогини – актер Патрик Джей Адамс – поделился в Instagram ранее неопубликованными фото Меган, которые были сделаны на съемочной площадке.

Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
Меган Маркл на съемках сериала "Форс-мажоры"
Фото: instagram.com/halfadams
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Напомним, что на данный момент Меган Маркл со своим супругом Гарри и 4-месячным сыном Арчи находятся с официальным визитом в Африке, где у королевской четы запланирован ряд благотворительных мероприятий.

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