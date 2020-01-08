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Забралась к нему в постель: как начинались отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли

Оказывается, инициатором отношений была Джоли

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:05
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Экс-супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Всем известно, что роман между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, которые сейчас в разводе, закрутился на съемочной площадке криминальной комедии "Мистер и миссис Смитт" еще в 2005 году. И только сейчас стали известны пикантные подробности начала любовных отношений актеров, пишет таблоид Mirror.

Узнайте, почему Брэд Питт заставил Анджелину Джоли сыграть с ним свадьбу:

Отмечается, что на момент знакомства с Питтом актриса была свободна (актриса была дважды замужем за актерами Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном). Анджелина одна воспитывала приемного сына Мэддокса. Брэд же был женат на Дженнифер Энистон.

Уже в первые дни съемок между Джоли и Питтом возникла искра. "Они часто смеялись и флиртовали друг с другом. Энджи и Брэд вели себя как двое школьников, которые нравились друг другу. И это было так мило", – рассказал экс-телохранитель актрисы Марк Бехар.

Также несколько членов съемочной группы заявили, что Джоли соблазнила мужа Дженнифер Энистон. Актер окончательно поддался чарам Анджелины во время любовной сцены.

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"Она тайно сняла нижнее белье и оказалась в постели с Брэдом полностью обнаженной. Это самый потрясающий момент, который мы все помним из съемок этого фильма", – цитирует слова инсайдера таблоид.

Планировалось, что Джоли в постельной сцене будет сниматься в нижнем белье. Но когда пришло время воплощать сценарий в фильм, она скинула с себя белье и оказалась в объятиях Питта полностью обнаженной. Ее импровизация принесла фильму не только высокие рейтинги, но и стала последним шагом к началу бурного романа Джоли и Питта.

Напомним, ранее экс-супруга Брэда Питта выдвинула актеру ультиматум.

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