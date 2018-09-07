Задал жару: MELOVIN отважился на отчаянный поступок

Певец попытался съесть перец чили

MELOVIN. Фото: телеканал "Украина"

Представитель Украины на "Евровидении-2018", певец MELOVIN, который недавно презентовал зажигательную композицию на английском языке, разместил на своей странице в Instagram забавное видео. В ролике исполнитель пытается съесть перец чили, при этом демонстрируя непоколебимое лицо. Однако после второго кусочка лицо артиста несколько меняется и MELOVIN начинает ощущать "огонь" во рту. Становится понятным, что съесть овощ он не сможет.

"Минск! 15 сентября! Вы готовы задать жару? Я уже готов!" – интригующе подписал видео певец.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений MÉLOVIN (@melovin_official) 6 Вер 2018 р. о 6:36 PDT

Поклонников позабавил такой отчаянный поступок исполнителя, они принялись забавно комментировать увиденный ролик в соцсети: "Главное, хорошо помыть руки потом!", "Ай ай ай, горячо то как!", "Ты мой перчик", "Мэл ты просто Red hot chili pepper. Твоя реакция и выражение лица бесценны", "Над внешностью экспериментируй, но не над организмом, пожалуйста! Спокойно смотреть невозможно, у меня у самой внутри гореть начинает!"

Напомним, мы уже писали об интересных фактах о MELOVIN. Также сообщалось, как иностранцы в соцсетях отзываются о MELOVIN.