Алек Болдуин отказался от роли "нелепого Трампа" в фильме о Бэтмене

Этот персонаж будет напоминать нынешнего президента США в 1980-х

Алек Болдуин. Фото: Getty

Актер Алек Болдуин, который перенес серьезную операцию, сыграет отца Бэтмена в новом фильме о злодее Джокере. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Если верить оригинальной истории, отец супергероя Томас Уэйн был богатым промышленником и миллионером. Его убийство подтолкнуло сына к борьбе с преступностью в Готэме. На похоронах родителей Брюс Уэйн (Бэтмен) пообещал отомстить за их смерть.

Издание сообщает, что Томас Уэйн в исполнении Болдуина будет загорелым нелепым бизнесменом, напоминающим Дональда Трампа в 1980-х. Для актера, изображающего Трампа в шоу Saturday Night Live, это уже вполне привычная роль.

Однако чуть позже стало известно, что Алек Болдуин отказался от участия в фильме "Джокер".

"Я уверен, есть штук 25 других актеров, которые могли бы сыграть эту роль", – прокомментировал Болдуин.

Напомним, фильм режиссера Тодда Филлипса выйдет на экраны 4 октября 2019 года, называться же картина будет просто – "Джокер". Съемки начнутся в сентябре этого года в Нью-Йорке, продюсером выступит Мартин Скорсезе. Актер Хоакин Феникс станет новым Джокером в отдельном, сольном фильме.