Заключенный Харви Вайнштейн вылечился от коронавируса

Киномагнат находился на карантине в тюрьме

Голливудский кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу о сексуальных домогательствах, заразился коронавирусом еще в конце марта. Спустя две недели одиозный киномагнат смог побороть недуг.

Как сообщает издание The Daily Mail, Харви в тюрьме находился на карантине 14 дней. Продюсер на данный момент находится в исправительном учреждении Wende в Нью-Йорке. У 68-летнего Харви повышенное давление, проблемы с сердцем, тяжелый диабет и состояние позвоночника.

Узнайте, кто еще из знаменитостей заразился коронавирусом:

По словам представителя Вайнштейна, среди симптомов у него был кашель и лихорадка. Но, несмотря на свой возраст и болезни, продюсеру удалось побороть смертоносный вирус.

Отметим, что от пандемии уже пострадали более миллиона человек по всему миру, не обошла стороной болезнь и многих знаменитостей. Недавно писательница Джоан Роулинг заявила, что переболела коронавирусом.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться