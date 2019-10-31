"Уничтожил мою жизнь": известная певица рассказала о романе с женатым мужчиной

Катя Лель жалеет, что была любовницей

Катя Лель Фото: Instagram.com

Известная российская певица Катя Лель, которая недавно подтвердила болезнь Анастасии Заворотнюк и рассказала о ее операции, сделала откровенное признание о своей личной жизни. Оказывается, артистка не понаслышке знает, каково это быть любовницей.

Катя Лель утверждает, что вылечила знакомую силой мысли. Подробности в видео:

По словам российской исполнительницы, в молодости у нее был роман с женатым мужчиной. 45-летняя Катя Лель призналась, что жалеет о таком факте из ее биографии, ведь все закончилось трагично. Она также добавила, что между ними были настоящие чувства, но в один момент она решила, что так больше нельзя и нужно определяться.

"Я поняла, что мне нужно определяться, когда ко мне пришел мегауспех. Я хотела выйти замуж и родить ребенка —это была моя мечта. Я ему сказала: "Определяйся!". А он ответил: "Я не могу. Либо ты со мной, либо война", — призналась певица в эфире передачи "Жить здорово".

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Она рассказала, что после ее решения разорвать отношения и заняться карьерой, у нее с бывшим возлюбленным началась настоящая война.

"Он уничтожил мою жизнь, свою жизнь. Это были четыре года страшной войны. Закончилось все очень плачевно. Его нет уже 10 лет, светлая ему память", – рассказала артистка.

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