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"Закрываюсь в комнате и реву": MELOVIN признался, что плачет перед Новым годом

Украинский певец рассказал о своем ритуал под конец года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:25
MELOVIN
MELOVIN
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Новый год вот-вот постучит в наши дома. В последние дни 2019-го кто-то подводит итоги, кто-то все еще ищет подарки для близких, а некоторым нужно просто побыть наедине. На съемках новогоднего шоу "Привіт, 20-ті!", которое телеканал "Украина" покажет 31 декабря в 20:00, певец MELOVIN откровенно рассказал, что помогает ему перезагрузиться в конце года, кого он не хочет видеть за новогодним столом и за что команда артиста иногда его ненавидит.

Смотрите также откровенное интервью с MELOVIN:

Новогодняя ночь – это испытание для людей, которые работают и хотят спать. Журналисты телеканала "Украина" поинтересовались у певца, были ли у него моменты, когда он просто валился с ног.

"Такого не было. Но каждый Новый год я закрываюсь в комнате и реву. Таким образом восстанавливаюсь, перезагружаюсь, это определенный психологический выпуск за целый год. Не знаю, от чего плачу – от горя или радости, просто мне нужно поплакать последний раз в старом году", – признался MELOVIN за кулисами шоу "Привіт, 20-ті!".

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Популярный певец, который в грандиозном проекте телеканала "Украина" покажет экстремальный номер, также рассказал, что, по его мнению, должно быть на новогоднем столе, а без чего лучше обойтись.

"Главное – не пьяные люди, а все остальное может быть. Круто, когда хорошие отношения с родителями, они приезжают "затаренные" к тебе, и ты воспринимаешь этот праздник действительно по-новогоднему. Важна компания – родители, родственники или просто близкие люди, а на столе может быть и одна мандаринка и все будет круто", – рассказал музыкант.

Что касается подарков, то MELOVIN больше любит их делать, нежели принимать. Оказывается, у певца даже есть особый подход – сначала он покупает, а потом думает, кому и что презентовать.

MELOVIN
MELOVIN
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Я очень люблю дарить. Иногда не знаю, кому именно и зачем, но скупаю множество подарков. Все же найду, кому можно это отправить, – отмечает артист в интервью телеканалу "Украина". – Подарки ищу долго, меня команда за это ненавидит, потому что им приходится со мной ходить по магазинам. Для них сложно 5 часов бродить в поисках подарков, а меня этот процесс наоборот вдохновляет".

Напомним, в новогоднем шоу "Привіт, 20-ті!" MELOVIN будет гореть в огненном кольце. Режиссером проекта стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда шоу приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.

Также MELOVIN рассказал, как несколько лет назад его обокрали друзья.

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