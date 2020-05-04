Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Замена Евровидению-2020: как группа Go_A готовится к онлайн-шоу

16 мая состоится онлайн-концерт песенного конкурса

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 15:19

16 мая в 22:00 состоится онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light). Несмотря на то что "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса, организаторы приняли решение создать альтернативное онлайн-шоу, где выступят участники-представители разных стран. В их числе – победители украинского Национального отбора на "Евровидение" – этнофолкгруппа Go_A.

Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт
Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт
Фото: eurovision.tv

Ребята рассказали, как готовятся к концерту в условиях изоляции и что ждать зрителям.

"Все ребята из группы уехали по домам, в Киеве остались только мы с Тарасом. Большинство задач решаем онлайн, но иногда встречаемся с Тарасом и снимаем видео, которые нужны для "Евровидения". Процесс интересный, но достаточно необычный. Все можно снимать на телефон, но мы хотим делать более качественно, поэтому просим друзей помочь. Для мадридской вечеринки, которую потом транслировали на испанском телевидении, мы сильно заморочились: привезли звук, свет, камеру. Зато сняли все очень классно", – рассказывает солистка группы Катерина Павленко.

Группа Go_A
Группа Go_A
Фото: instagram.com/go_a_band

Участники группы Go_A примерно понимают, как будет проходить сама онлайн-трансляция, но усиленно готовятся, отправляют все материалы, которые просят организаторы и дают интервью для международных СМИ.

"У "Евровидения" много информационных партнеров. На днях записывали для ВВС и известного блогера Nikkietutorials. Пытаемся давать как можно больше интервью, чтобы Европа о нас узнала и в следующем году, когда мы туда поедем, все понимали, кто мы такие", – говорят музыканты.

Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":

Кроме своей композиции "Соловей" и общей песни всех участников Love Shine a Light, ребята исполнят кавер-версию известного хита "Евровидения". Из четырех композиций, которые отобрали Go_A, зрители проголосуют в социальных сетях и выберут одну. Голосование будет среди таких хитов: Verka Serduchka – Dansing Lasha Tumbai, The Roof – On fire, Lordi – Hard Rock Hallelujah, Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix.

Напомним, что недавно музыканты Go_A уже стали победителями второго этапа альтернативного шоу "Евровидение" Исландии, набрав 40 очков. По результатам двух эпизодов Украина занимает третье место, а лидером стал певец Diodato из Италии.

Читайте также:
Go_A прокомментировали отмену Евровидения-2020

"Это крутая новость, узнали о ней уже постфактум из интернета. Вообще, я иногда смотрю иностранные фан-сайты – у нас неплохие позиции. Конечно, большинство голосует за свои страны, но мы тоже попадаем в пятерки. На самом деле все, что происходит, – все к лучшему. У нас большая возможность за год зарекомендовать себя и показать свое творчество. "Евровидение" сейчас – уникальное! У нас не будет голосования, но мы попали на "Евровидение", которого никогда не было. Очень интересно наблюдать, как участники выходят из непростых ситуаций. До отмены у нас все было расписано: дедлайны, графики… Сейчас все происходит в других условиях. Это взрывает мозг, но такое историческое событие запомнится надолго", – рассказывает Катерина Павленко.

Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения", сайте eurovision.tv, а также телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Группа Go_A заняла первое место на альтернативном шоу Евровидения в Исландии Организаторы Евровидения-2020 проведут онлайн-концерт: дата и время Нацотбор на Евровидение-2020: Assol ответила на критику Тины Кароль
концерт шоу-бизнес Евровидение 2020 GO-A
Реклама

Новости партнеров

Нина Кирсо умерла: что известно о солистке группы Фристайл
Нина Кирсо умерла: что известно о солистке группы Фристайл
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Вирусологи назвали наиболее вероятный способ заразиться COVID-19
Померла солістка гурту
Померла солістка гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо
8 трендовых челок, которые визуально молодят
8 трендовых челок, которые визуально молодят

Популярные статьи

Сегодня, 14:10Wellness

ТОП-10 самых опасных мифов о клещах

Сегодня, 14:04Шоу-бизнес

Алена Шоптенко впервые прокомментировала развод с Дикусаром: "Над отношениями нужно работать"

Сегодня, 13:10Шоу-бизнес

Умер музыкант группы "Ласковый май": Андрей Разин назвал причину смерти

Сегодня, 11:10Fun

Шеф-повар чуть не сжег кухню в прямом эфире утреннего шоу: видео

Сегодня, 08:01Шоу-бизнес

Насте Каменских – 33: интересные факты из жизни певицы, о которых вы не знали

Сегодня, 07:10Food

Как приготовить шурпу из баранины на костре

Вчера, 13:50Психология

Гороскоп на неделю 3-9 мая: все знаки зодиака

Вчера, 12:38Шоу-бизнес

Солистку группы "Фристайл" Нину Кирсо кремировали

Вчера, 11:45Food

Как приготовить картошку в фольге на костре

Вчера, 10:47Техно

Должны быть у каждого: ТОП-10 приложений для нового Android-смартфона

Вчера, 08:00Fun

3 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:07Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно контролировать эмоции, а Рыб ждет сюрприз от любимого человека

2 маяШоу-бизнес

Принцессе Шарлотте – 5! Кейт Миддлтон показала фото подросшей дочери

2 маяШоу-бизнес

Потап умилил Сеть архивным фото с Настей Каменских

2 маяFun

2 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 маяШоу-бизнес

Холостяк-10: кто покинул шоу в 9-м выпуске

Новости партнеров

41-летняя Лорак рассорила Instagram новым фото
41-летняя Лорак рассорила Instagram новым фото
Пасха: итальянский кекс Панеттоне
Пасха: итальянский кекс Панеттоне
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Смешиваем литр молока с литром кефира и через 30 минут сыр готов
Как организм человека приобретает иммунитет к коронавирусу?
Как организм человека приобретает иммунитет к коронавирусу?
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Намазка из селедки: замена маслу и закуска сразу
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Дикусар о браке и болезненном расставании с Шоптенко
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Вяленое мясо на замену колбасе: доходит за 4 дня
Вяленое мясо на замену колбасе: доходит за 4 дня