Замена Евровидению-2020: как группа Go_A готовится к онлайн-шоу

16 мая состоится онлайн-концерт песенного конкурса

16 мая в 22:00 состоится онлайн-концерт "Евровидение: Европа сияет светом" (Eurovision: Europe Shine A Light). Несмотря на то что "Евровидение-2020" отменили из-за пандемии коронавируса, организаторы приняли решение создать альтернативное онлайн-шоу, где выступят участники-представители разных стран. В их числе – победители украинского Национального отбора на "Евровидение" – этнофолкгруппа Go_A.

Вместо "Евровидения-2020" проведут онлайн-концерт Фото: eurovision.tv

Ребята рассказали, как готовятся к концерту в условиях изоляции и что ждать зрителям.

"Все ребята из группы уехали по домам, в Киеве остались только мы с Тарасом. Большинство задач решаем онлайн, но иногда встречаемся с Тарасом и снимаем видео, которые нужны для "Евровидения". Процесс интересный, но достаточно необычный. Все можно снимать на телефон, но мы хотим делать более качественно, поэтому просим друзей помочь. Для мадридской вечеринки, которую потом транслировали на испанском телевидении, мы сильно заморочились: привезли звук, свет, камеру. Зато сняли все очень классно", – рассказывает солистка группы Катерина Павленко.

Группа Go_A Фото: instagram.com/go_a_band

Участники группы Go_A примерно понимают, как будет проходить сама онлайн-трансляция, но усиленно готовятся, отправляют все материалы, которые просят организаторы и дают интервью для международных СМИ.

"У "Евровидения" много информационных партнеров. На днях записывали для ВВС и известного блогера Nikkietutorials. Пытаемся давать как можно больше интервью, чтобы Европа о нас узнала и в следующем году, когда мы туда поедем, все понимали, кто мы такие", – говорят музыканты.

Смотрите подробности Национального отбора на "Евровидение-2020":

Кроме своей композиции "Соловей" и общей песни всех участников Love Shine a Light, ребята исполнят кавер-версию известного хита "Евровидения". Из четырех композиций, которые отобрали Go_A, зрители проголосуют в социальных сетях и выберут одну. Голосование будет среди таких хитов: Verka Serduchka – Dansing Lasha Tumbai, The Roof – On fire, Lordi – Hard Rock Hallelujah, Conchita Wurst – Rise Like a Phoenix.

Напомним, что недавно музыканты Go_A уже стали победителями второго этапа альтернативного шоу "Евровидение" Исландии, набрав 40 очков. По результатам двух эпизодов Украина занимает третье место, а лидером стал певец Diodato из Италии.

"Это крутая новость, узнали о ней уже постфактум из интернета. Вообще, я иногда смотрю иностранные фан-сайты – у нас неплохие позиции. Конечно, большинство голосует за свои страны, но мы тоже попадаем в пятерки. На самом деле все, что происходит, – все к лучшему. У нас большая возможность за год зарекомендовать себя и показать свое творчество. "Евровидение" сейчас – уникальное! У нас не будет голосования, но мы попали на "Евровидение", которого никогда не было. Очень интересно наблюдать, как участники выходят из непростых ситуаций. До отмены у нас все было расписано: дедлайны, графики… Сейчас все происходит в других условиях. Это взрывает мозг, но такое историческое событие запомнится надолго", – рассказывает Катерина Павленко.

Прямой эфир можно будет посмотреть на официальном YouTube-канале "Евровидения", сайте eurovision.tv, а также телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ.

Ранее мы писали, что представители России на "Евровидении-2020" нарушили правила конкурса.

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