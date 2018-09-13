Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Замена Кожевниковой: что известно о новой участнице "ВИА Гры"

Обновленный состав группы появился в 2013 году

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:10
Ульяна Синецкая. Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Ульяна Синецкая. Фото: instagram.com/sinetskayaulyana

С 2013 года в обновленном составе группы ВИА Гра не происходило кардинальных изменений. Солистками коллектива были Анастасия Кожевников, Миша Романова и Эрика Герцег.

Однако в марте этого года в группе произошли первые изменения – коллектив покинула Миша Романова. По словам Романовой, она уходит ради любви. 

Спустя полгода еще одна солистка "ВИА Гры" рассказала об уходе. Анастасия Кожевникова вышла замуж и заявила о начале сольной карьеры.

Замену девушке долго искать не пришлось. Как сообщают российские СМИ, вместо Кожевниковой в группу взяли 22-летнюю российская певицу, солистку музыкальной поп-группы "CASH", Ульяну Синецкую. Известно, что девушка также участвовала в российском "Голосе" и "Фабрике звезд", последний сезон которой вышел под руководством Константина Меладзе. 

Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
Ульяна Синецкая
Фото: instagram.com/sinetskayaulyana
1/5

Кроме этого, оставшаяся участница группы – Эрика Герцег заинтриговала поклонников, разместив видео в Instagram, где упомянула, что "скоро буду новости", которые наверняка связаны с переменами в составе группы. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Erika Herceg (@erikaherceg)

Еще несколько материалов по теме:
Группе СКАЙ вернули украденные ранее инструменты Группе "ВИА Гра" 18 лет: ТОП-7 лучших песен Боно рассказал правду о своей потере голоса на концерте в Берлине
группа ВИА Гра
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров