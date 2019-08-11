Замужняя Хайди Клум позировала топлес на камеру

46-летняя модель проводит время с молодым мужем на острове Капри

Замужняя Хайди Клум позировала топлес на камеру Фото: instagram.com/heidiklum

Известная немецкая модель Хайди Клум, которая на днях сыграла свадьбу на яхте в Италии, сейчас проводит время вместе со своим избранником 29-летним Томом Каулитцем. Звезда не стесняется позировать топлес перед мужем и делится откровенными снимками в социальной сети.

Как прошла свадьба Хайди Клум и Тома Каулитца, смотрите в сюжете:

Так, на странице Хайди Клум в Instagram, где модель публикует снимки с медового месяца, появились фото, на которых знаменитость запечатлена в одних плавках

На первом кадре Хайди купается в море с надувным кругом в форме женской груди. "Топлес позирую своему мужу", – добавила подпись Клум.

10 Авг 2019 в 2:57 PDT INSTAGRAM (@heidiklum)

На втором фото супермодель стоит спиной к камере на фоне золотого заката.

10 Авг 2019 в 11:38 PDT INSTAGRAM (@heidiklum)

Ранее стало известно, что Хайди Клум и ее мужа оштрафовали сразу после свадьбы.

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