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Запрещенная в Украине ведущая "Орла и Решки" обнажилась на видео

Ивлеева решила поделиться с поклонниками горячим роликом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:02
Настя Ивлеева Фото: instagram.com/_agentgirl_/
Настя Ивлеева
Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Скандальная российская телеведущая, звезда тревел-шоу "Орел и Решка" Анастасия Ивлеева, на которую напали в Бразилии, обнажилась в анонсе сериала "Туристическая полиция". Соответствующий ролик звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Премьера сериала запланирована на 25 февраля. Ивлеева решила поделиться с поклонниками горячим трейлером. На первых кадрах видео Настя позирует обнаженной, хотя там видно лишь ее силуэт. После чего красотка медленно одевается в полицейскую форму. Ролик был также опубликован на фан-страничке звезды.

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"Сердце замерло! Неужели это и правда со мной произошло, происходит и будет происходить! Главная роль в юмористическом сериале "Туристическая полиция". Мама, я актриса! Не передать словами мой восторг и восхищение! Премьера 25 февраля! Жду этот день как все новые года и дни рождения мира! Наверно, когда начнётся, забуду как дышать. Умру, замру, забуду алфавит! Волнуюсь и в то же время меня распирает гордость за саму себя. Пусть все получится, пусть вам понравится и полюбится! Аминь! Я так счастлива! Меня сейчас взорвет на миллиард ангелочков", – писала ранее Ивлеева на своей странице.
 

INSTAGRAM (@nastyaivleevva)

 

Напомним, в 2011 году Настя Ивлеева познакомилась с экс-участником "Фабрики звезд" Арсением Бородиным. Вскоре у молодых людей начался бурный роман. Музыкант во всем поддерживал свою возлюбленную, именно он предложил ей снимать юмористические ролики для Instagram, благодаря которым она в итоге прославилась. Однако в 2017 году Настя и Арсений расстались.

Недавно Ивлееву не пустили в Украину из-за ее поездки в оккупированный Крым в 2017 году. По закону, Ивлеева не сможет попасть в страну в течение 3 лет.

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Источник: Сегодня
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