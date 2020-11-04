Запретить аборты: кто из звезд поддерживает, а кто против этого решения
Украинские звезды поделились своим мнением
В Польше Конституционный суд запретил делать аборты. Исключением из правил могут быть только три причины: изнасилование, инцест или если беременность угрожает жизни женщины. Вердикт суда спровоцировал массовые протесты в Польше. Журналисты программы "Зірковий шлях", которую ведут Тимур Мирошниченко и Алена Винницкая на телеканале "Украина", поинтересовались у украинских звезд, как они относятся к абортам.
Певица Камалия, которая сейчас проходит обследование в Германии, против запрета аборта. Ее ответ лаконичен.
"Рожать ребенка, чтобы он мучился, тоже не выход", – прокомментировала Камалия.
Не поддерживают такое решение певица Слава и актриса Ольга Сумская. Они считают, что бывают разные ситуации, и женщина должна иметь право выбора.
"Если у ребенка есть какие-то патологии? Это огромная ответственность потом всю жизнь жить с ребенком, у которого есть какие-то отклонения. Мне кажется, если находят какие-то патологии и женщина решила идти на аборт, она обязана это сделать и ей должны разрешить. Если бы была возможность содержать, рожайте на здоровье. Если у человека нет возможности содержать ребенка, ситуации разные в жизни бывают. Это личное решение",– объяснила свою позицию солистка "НеАнгелов".
"Женщина всегда имеет право на выбор и могут быть противопоказания для здоровья, когда нельзя рожать. Это возмущает общество, ведь могут быть непонятные и непредвиденные обстоятельства для женщины, в которые она попадает", – сказала Ольга Сумская.
Против запрета высказался и Павел Зибров.
"Польша – европейское государство и на сегодняшний день женщинам запрещать делать аборт? Это их выбор, их жизнь, их судьба. Мы цивилизованная Европа. Куда мы идем? Кому мы что запрещаем? Я считаю, что этого делать не нужно", – прокомментировал певец.
Есть в украинском шоу-бизнесе те, кто поддерживают польский закон. Например, композитор Руслан Квинта. Он считает, что закон может быть полезен для будущих родителей.
"Я поддерживаю поляков. Аборт – это убийство. Ты станешь соучастником убийства. Это антиморально. Люди будут подходить более осознано к связям, которые дают новую жизнь", – ответил Квинта.
Психолог Наталья Холоденко не согласна с мнением композитора, но уточняет, что есть свои "за" и "против".
"Лично я против абортов, я считаю это параллельной войной. Но, с другой стороны, есть ситуации: когда ребенок безнадежно болен или состояние здоровья женщины не позволяет рожать. Мы не можем любой ценой рожать. Вообще, все, что запрещается, провоцирует неконтролируемые ситуации", – сказала Наталья.
Поддерживает мнение Натальи и ее кума, балерина Катерина Кухар. Она считает, что запреты только поспособствуют развитию подпольных операций.
Ведущий "Зіркового Шляху" Тимур Мирошниченко выступает против запретов.
"Лично я против абортов, в любом случае это уже жизнь. Запрещать аборты на государственном уровне – недальновидно. Сразу же начнут появляться "черные" больницы.", – уточнил Мирошниченко.
Певица Наталка Карпа считает, если женщин приняла решения, никакие запреты ее не остановят.
"Те женщины, которые хотят это сделать, они будут искать возможность, лазейку в законе", – сказала певица.
Ранее мы рассказывали, что феминистки Аргентины и Мексики требуют разрешить аборты без ограничений.
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