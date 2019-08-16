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Запрос "Ален Делон умер" в тренде: известна причина

Пользователи сети массово ищут, умер ли Ален Делон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Ален Делон
Ален Делон
Фото: Getty Images

В последние дни пользователей сети интересует, умер ли Ален Делон. Сразу отметим, что новость о том, что Ален Делон умер, не появлялась. По последней информации, актер жив и чувствует себя нормально. Судя по всему, поклонники Алена Делона беспокоятся о его состоянии в результате нескольких сообщений о госпитализации.

В июне 2019 стало известно о том, что Ален Делон попал в больницу. 83-летнего актера доставили в одну из клиник во Франции с подозрением на инсульт. По словам его сына Энтони Делона, отец перенес операцию в одной из парижских больниц. Там он в течение трех недель пребывал в отделении интенсивной терапии. Затем Ален Делон был госпитализирован в лечебницу в Швейцарии после перенесенного инсульта.

Ален Делон с дочерью
Ален Делон с дочерью
Фото: AFP

Кроме того, буквально на днях дочь актера Анушка Делон рассказала о его состоянии. Девушка отметила, что инсульт, который пережил ее отец, сопровождался острой субдуральной гематомой, то есть кровоизлиянием и скоплением крови во внутричерепном пространстве. Однако сейчас Ален Делон в удовлетворительном состоянии и чувствует себя гораздо лучше.

Так, опасения поклонников Алена Делона напрасны, хоть и небезосновательны.

Напомним, умерла принцесса Кристина. Появилась реакция королевской семьи.

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