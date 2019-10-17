Заработал 8 миллиардов долларов: в Голливуде назвали самого влиятельного человека

Президент компании Disney возглавил рейтинг ТОП-100 влиятельных персон

Президент компании Disney Роберт Айгер Фото: Getty Images

В США представили ежегодный рейтинг самых влиятельных людей Голливуда в сфере развлечений. До этого издание Forbes определило самую высокооплачиваемую певицу.

Дуэйн "Скала" Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года. Все детали в сюжете:

По данным редакции The Hollywood Reporter, список самых влиятельных людей Голливуда возглавил генеральный директор и президент компании Disney Роберт Айгер. Студия в этом году заработала восемь миллиардов долларов.

Читайте также: Скарлетт Йоханссон стала самой высокооплачиваемой актрисой года

На пятом месте оказался глава и креативный продюсер всех подразделений Marvel Studios Кевин Файги. Из других мировых знаменитостей в список попал – телеведущая Опра Уинфри (15-е место), актриса Риз Уизерспун (37-е место), актер Леонардо Ди Каприо (47-е место), актер Брэд Питт (54-е место), актриса Скарлетт Йоханссон (65-е место) и актер Уилл Смит (81-е место).

На 50-м месте оказались экс-президент США Барак Обама со своей женой Мишель. В августе текущего года пара презентовала собственный документальный фильм для Netflix о промышленности в штате Огайо.

Барак и Мишель Обама Фото: instagram.com/barackobama

Напомним, недавно стало известно имя самой высокооплачиваемой актрисы 2019.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.