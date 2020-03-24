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Зараженную коронавирусом Иванну Сахно госпитализировали: фото из больницы

Состояние актрисы ухудшилось

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:59

Американскую актрису украинского происхождения Иванну Сахно срочно госпитализировали. Зараженная коронавирусом знаменитость лечилась от недуга дома, но со временем ее состояние ухудшилось и теперь ей понадобилась медицинская помощь. Киноактриса в Instastories опубликовала фотографию с госпиталя и призвала всех людей придерживаться правил гигиены.

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По словам Иванны Сахно, на данный момент ее состояние здоровье находится под контролем, поэтому переживать не стоит.

"Напоминаю, продолжайте быть дома и мыть руки. Эта штука неприятная и вы ее не хотите как и те, кто вокруг вас. Я под контролем, обо мне позаботились", – написала Иванна.

Что говорят о коронавирусе астрологи, смотрите в сюжете:

Практически каждый день становится известно о новых случаях заражения коронавирусом среди селебрити. Есть и хорошая новость – Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон выздоровели и рассказали, как себя чувствуют.

Также о заражении COVID-19 сообщил 51-летний звезда "Хэллбоя" и "Остаться в живых" Дэниел Дэ Ким.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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