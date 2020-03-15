Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Заразившаяся коронавирусом Рита Уилсон поделилась с фанами плейлистом для карантина

Супруга Тома Хэнкса решила скрасить изоляцию

Инна Петрова
Сегодня, 18:58

На днях стало известно, что актеру Тому Хэнксу и его жене Рите Уилсон был поставлен диагноз COVID-19. Болезнью коронавирус супруги заразились в Австралии. Находясь на лечении, актриса поделилась с поклонниками плейлистом в Spotify, чтобы как-то скрасить карантинные будни.

Сегодня.Lifestyle публиковал сериалы, которые можно посмотреть, находясь дома. А вот Рита Уилсон предлагает танцевальную терапию. Звезда сообщила в своем Twitter о намерении сделать музыкальный сборник, и даже попросила в этом помощи у своих фолловеров.

Рита Уилсон
Рита Уилсон
Фото: Instagram

"Я хочу составить плейлист в Spotify для людей, которые находятся на карантине. Что-то, что может касаться изоляции? Возможно, вы можете отправить какие-то песни, которые я могу добавить? Кроме того, как мы это имеем назвать? Карантинные хоры? – написала в публикации знаменитость.

Сборник песен, который состоит из 32 треков и продолжается более 2 часов, решили назвать "Карантинус". В него вошли как классические композиции, так и современные хиты, а именно: All By Myself Эрика Кармена, I'm So Tired – The Beatles, композиция The Climb Майли Сайрус, Destiny Child – Survivor, MC Hammer – U Can’t Touch This и другие.

Послушать плейлист Риты Уилсон можно ниже.

Ранее дети инфицированного коронавирусом Тома Хэнкса обратились к фанатам. Сайт Сегодня.Lifestyle также публиковал список музев мира, которые можно посетить онлайн.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
"Находимся в изоляции": Том Хэнкс показал, как выглядит после заражения коронавирусом "Мы идем на поправку": дочь Анастасии Заворотнюк заговорила о состоянии звезды Гвинет Пэлтроу заявила, что Голливуд предсказал появление коронавируса несколько лет назад
актриса коронавирус Том Хэнкс плейлист
Реклама

Новости партнеров

7 мест, где не следует использовать парфюм
7 мест, где не следует использовать парфюм
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото
Пирожки на кефире жареные на сковороде: рецепт с фото

Популярные статьи

Сегодня, 13:07Travel

Не выходя из дома: музеи мира, которые можно посетить онлайн

Сегодня, 10:54Техно

Где конец Вселенной: ученые дали ответ

Сегодня, 09:53Техно

Продажи смартфонов рухнули на 55%: названа причина

Вчера, 08:25Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

13 мартаWellness

Дезинфекция квартиры: как убить вирус гриппа дома

13 мартаWellness

Антисептики для рук: какие действительно устраняют вирусы

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: действенные обряды и ритуалы

13 мартаFun

13 марта: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

13 мартаEvents

Пятница, 13-е: приметы и ритуалы мистического дня

13 мартаFood

Бельгийские вафли: три рецепта вкуснейшей домашней выпечки

13 мартаEvents

Любовный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков зодиака

13 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

13 мартаFun

Супруги счастливо прожили вместе 60 лет и умерли от коронавируса в один день

13 мартаПсихология

Сегодня Всемирный день сна: как поздравить своих друзей

13 мартаFood

Как приготовить пышный бисквит из трех ингредиентов

12 мартаEvents

Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака: чем опасна пятница 13-е

Новости партнеров

Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
Сладкий заливной пирог на кефире с ягодами: рецепт с фото
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
7 привычек в уходе, которые разрушают твою кожу
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Експерти розповіли, кому не можна їсти апельсини та мандарини
Кордон блю из курицы с сыром и ветчиной: тает во рту. Рецепт
Кордон блю из курицы с сыром и ветчиной: тает во рту. Рецепт
Черный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Черный шоколад: почему он вреден для здоровья?
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Вирус папилломы человека есть у 90% населения
Хруст в коленях: чем
Хруст в коленях: чем "подпитывать" суставы
Як виглядали зірки до та після схуднення
Як виглядали зірки до та після схуднення