Заразившаяся коронавирусом Рита Уилсон поделилась с фанами плейлистом для карантина

Супруга Тома Хэнкса решила скрасить изоляцию

На днях стало известно, что актеру Тому Хэнксу и его жене Рите Уилсон был поставлен диагноз COVID-19. Болезнью коронавирус супруги заразились в Австралии. Находясь на лечении, актриса поделилась с поклонниками плейлистом в Spotify, чтобы как-то скрасить карантинные будни.

Сегодня.Lifestyle публиковал сериалы, которые можно посмотреть, находясь дома. А вот Рита Уилсон предлагает танцевальную терапию. Звезда сообщила в своем Twitter о намерении сделать музыкальный сборник, и даже попросила в этом помощи у своих фолловеров.

Рита Уилсон Фото: Instagram

"Я хочу составить плейлист в Spotify для людей, которые находятся на карантине. Что-то, что может касаться изоляции? Возможно, вы можете отправить какие-то песни, которые я могу добавить? Кроме того, как мы это имеем назвать? Карантинные хоры? – написала в публикации знаменитость.

Сборник песен, который состоит из 32 треков и продолжается более 2 часов, решили назвать "Карантинус". В него вошли как классические композиции, так и современные хиты, а именно: All By Myself Эрика Кармена, I'm So Tired – The Beatles, композиция The Climb Майли Сайрус, Destiny Child – Survivor, MC Hammer – U Can’t Touch This и другие.

Послушать плейлист Риты Уилсон можно ниже.

Ранее дети инфицированного коронавирусом Тома Хэнкса обратились к фанатам. Сайт Сегодня.Lifestyle также публиковал список музев мира, которые можно посетить онлайн.

