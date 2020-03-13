Зашивали голову: участницу "Холостяка-10" жестоко избивал экс-возлюбленный

Анна со слезами на глазах рассказала о бывших отношениях

Во время второго выпуска юбилейного сезона шоу "Холостяк" одна из пятнадцати участниц шокировала признанием – девушка подвергалась домашнему насилию со стороны своего возлюбленного. Таким откровением Анна Неплях поделилась во время игры с девушками, которые отвечали на самые сокровенные.

По словам художницы, она не понаслышке знает, что такое физическое насилие. Со слезами на глазах Анна поделилась своей историей и призналась – ей было страшно рассказывать об этом окружающим.

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"Мой молодой человек меня бил. Он пил и свою агрессию сливал на меня. Он находил поводы для ревонсти. Когда любишь, прощаешь все, оправдываешь это алкогольным опьянением. Мне зашивали голову, у меня были побои по всему телу, я просто летала по всей ванной комнате. Я забилась возле машинки стиральной и молилась. Все, что я просила – только не по лицу, только не по животу. Самый большой страх для меня – признаться в этом окружающим. Я не знала, у кого помощи просить. Я переживала за родителей, ведь папа убил бы его", – со слезами на глазах рассказала Анна.

Все подробности знакомства главного героя с девушками на первой вечеринке узнайте в нашем материале.

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