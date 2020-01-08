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Заступился за девушку: сына известного комика жестоко избили

Дмитрия Жванецкого избили возле московского ресторана

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:01
Дмитрий Жванецкий с матерью
Дмитрий Жванецкий с матерью
Фото: Instagram.com

24-летнего сына известного российского юмориста Михаила Жванецкого избили. Инцидент произошел возле одного из московских ресторанов. Отметим, не так давно мы сообщали также об избиении звезды "Солдатов". Популярному актеру нанесли тяжелые повреждения в собственной квартире.

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Известно, что Дмитрия Жванецкого избили этой ночью, когда парень проводил время в заведении на Минской улице. После ресторана Жванецкий-младший зашел в караоке, где стал свидетелем издевательств над девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После увиденного Дмитрий подошел к парням и потребовал извиниться перед девушкой, вследствие чего произошел конфликт. Между ними произошла драка, в результате которой Дмитрий Жванецкий и его друг Филипп Гинзбург были доставлены в больницу. Сообщается, что парням нанесли многочисленные травмы. В частности, Жванецкому поранили лицо, а у его друга – гематомы головы и перелом носа.

Ранее мы также писали, что экс-супруг Анастасии Заворотнюк ответил на обвинения в избиении актрисы.

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