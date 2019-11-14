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Затаила обиду: чего не может простить Анджелина Джоли Брэду Питту

Актриса обвиняет экс-супруга в том, что он перевернул ее жизнь

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:51
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: Getty Images

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт разорвали отношения еще в сентябре 2016 года, но до сих пор официально не развелись. Несмотря на то, что прошло уже достаточно много времени, бывшие супруги до сих пор выясняют отношения, а Джоли не намерена налаживать отношения с секс-символом Голливуда.

С кем из звезд враждует Анджелина Джоли, узнайте в ролике:

По информации издания Us Weekly, актриса до сих пор не может простить Питту то, что он перевернул ее жизнь вверх дном. Дело в том, что кинозвезда не хочет жить в Америке, но вынуждена это делать, чтобы Брэд Питт постоянно находился рядом с их совместными детьми.

Оказывается, что звезда фильма "Однажды в Голливуде" выступает против того, чтобы шестеро детей кочевали вместе с бывшей супругой по разным странам.

Ранее она призналась изданию Harper's Bazaar, что ей очень нравится жить за границей, но из-за Питта ей придется обоcноваться в Лос-Анджелесе — поскольку он хочет регулярно видеться с детьми, и суд поддержал его требования.

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