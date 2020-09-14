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"Затмила Лободу": в сети обсуждают выступление Каменских на "Танцях з зірками-2020" и ее дерзкий наряд

Сегодня, 15:06

NK представила свою новую песню в прямом эфире танцевального шоу

Настя Каменских выступила в третьем прямом эфире шоу "Танці з зірками-2020". Певица представила свою свежую композицию A huevo из первого испаноязычного альбома. В сети обсуждают яркий номер NK, а также ее дерзкий look.

На паркете Каменских появилась в сопровождении балета. Артистка надела леопардовые брюки клеш, необычный топ с металлическими кольцами и куртку-косуху с бахромой. "Мокрая" укладка и массивные украшения придавали образу артистки эффектности.

NK на "Танцях з зірками-2020"
Фото: скриншот

На своей странице в Instagram Настя поделилась видео с выступлением и поинтересовалась у фанатов, как им ее шоу.

INSTAGRAM

Поклонники NK засыпали любимицу комплиментами, отметив, что она выглядит фантастически. Кто-то из фолловеров даже написал, что Настя Каменских затмила одну из популярных певиц.

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"Выступление было реально крутое", "Просто бомба!", "Лобода нервно курит в сторонке! Затмила Лободу реально", – пишут пользователи соцсети.

Зачем NK разделась в поле – смотрите в сюжете:

Накануне мы рассказывали, как прошел третий выпуск шоу"Танці з зірками-2020".

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