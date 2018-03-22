Затмила всех: королева Максима в ярком платье на торжественном приеме

На днях король Иордании Абдалла II и королева Рания прибыли в Гаагу, где встретились с королем Нидерландов Виллемом-Александром и королевой Максимой. В честь приезда короля Абдаллы II был организован торжественный прием, который прошел во дворце Нордейнде.

46-летняя королева Максима выбрала для официального мероприятия яркий наряд, в котором смогла затмить всех присутствующих. Королева предстала в желтом платье с многоярусной юбкой от Claes Iversen. Образ королевы завершили украшения с бриллиантами.

47-летняя королева Рания предпочла черное платье с вышивкой, которое дополнила клатчем от Bottega Veneta.

Королева Рания, король Абдалла, король Виллем-Александр и королева Максима Фото: AFP

Король Виллем-Александр и королева Максима Фото: Getty

Напомним, королева Испании Летиция продемонстрировала модный и стильный образ. На днях Летиция была замечена около штаб-квартиры фонда Интегра в Мадриде, где у нее была запланирована деловая встреча. Летиция надела кожаные темно-синие леггинсы от Uterqüe и эффектное пальто от Carolina Herrera из коллекции 2015 года.

Ранее королева Иордании Рания и Иванка Трамп появились на публике в одинаковых нарядах. Королева Рания была замечена в Анкаре в черном костюме от Alexander McQueen.