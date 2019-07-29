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"Затушила сигарету на щеке": Джонни Депп показал последствия драки с экс-женой

Актер предоставил в суде доказательства нападения Эмбер Херд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:19
Джонни Депп и Эмбер Херд
Джонни Депп и Эмбер Херд
Фото: Getty Images

За скандальными разборками между Джонни Деппом и Эмбер Херд наблюдает весь Голливуд. Суд даже обязал Эмбер выплатить актеру 50 миллионов долларов моральной компенсации. В качестве доказательств экс-супруг актрисы показал в суде фото после нападения его жены, которые были сделаны четыре года назад.

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На фото можно увидеть травмированного Джонни Деппа, который лежит на больничной носилке. У него перевязан палец, а на лице – ожог. По информации издания Entertainment Tonight, знаменитость заявил, что бывшая жена в 2015-м году во время драки "затушила сигарету" на его щеке и бросила бутылку, которая разорвала палец.

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Также актер откровенно признался, что Эмбер начала драку из-за разногласий касательно брачного контракта. Адвокат экс-супруги, в свою очередь, заявил, что обвинения абсурдны, а "фотография не соответствует действительности". 

"Это утверждение абсурдное, оскорбительное и категорически не соответствует действительности. Эта фотография ничего не доказывает – кроме того факта, что Джонни Депп отчаянно пытается отбросить любое странное утверждение, чтобы отвлечь внимание от его физического и продолжающегося психологического насилия над Эмбер Херд", – заявил адвокат. 

Напомним, что недавно Джонни Депп заявил, что Эмбер Херд рисовала синяки на себе, пытаясь выдать это за побои со стороны актера. 

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