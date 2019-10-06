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"Заворотнюк идет на поправку?": Петр Чернышев отправился на гастроли во время болезни жены

Фигурист почти все время проводил в больнице рядом с актрисой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:29
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Пока Анастасия Заворотнюк находится в больнице, ее супруг Петр Чернышев отправляется на гастроли. Фигурист будет рисковать жизнью, выполняя опасные трюки без страховки. В сети новость восприняли как намек на поправку актрисы.

Почему Заворотнюк выгнали из США, смотрите в сюжете:

Коллега Петра Чернышева – фигуристка Татьяна Навка рассказала в недавнем интервью, что они с мужем Заворотюк готовятся к гастролям, которые пройдут в октябре-ноябре этого года.

"Это будет совершенно другое зрелище, чем "Руслан и Людмила". Мы с Петром будем летать на специальном балконе без страховки", – рассказала фигуристка в радиоэфире.

Несмотря на то, что коллега Чернышева игнорировала разговоры о личной жизни фигуриста, в том числе, о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк, поклонники актрисы предположили, что та идет на поправку. Иначе, почему супруг оставил звезду сериала "Моя прекрасная няня" и отправился гастролировать?

Тем временем, официальных комментариев по поводу болезни Заворотнюк и ее состояния до сих пор нет. Накануне концертный директор Анастасии Заворотнюк анонсировал интервью звезды.

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