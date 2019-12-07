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Зеленский наградил Притулу орденом "За заслуги" III степени

Известный ведущий много лет занимается волонтерством

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:14
Сергей Притула
Сергей Притула
Фото: facebook.com/serhiyprytula

Президент Украины Владимир Зеленский наградил ведущего Сергея Притулу, который высказался об антиукраинской позиции своего экс-коллеги, орденом "За заслуги" III степени. По случаю Международного дня волонтера награду от главы государства также получил фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, сообщается на сайте президента.

Напомним, что День волонтера в Украине отметили 5 декабря. Согласно указу №889/2019, который был опубликован на официальном сайте президента Украины, Сергея Притулу наградили "за гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность".

Ведущий и шоумен Сергей Притула уже много лет занимается благотворительной деятельностью, но публично признался в этом не сразу. С 2014 года он регулярно помогает украинским защитникам.

Сергей Притула попросил о финансовой поддержке для воинов АТО
Сергей Притула попросил о финансовой поддержке для воинов АТО
Фото: Facebook-страница Сергея Притулы

"Я очень рад, что последние лет 12 занимаюсь, в той или иной форме, благотворительностью. Когда занимался детского дома, нигде об этом не афишировал. Тогда общество это воспринимало с отторжением. Считали, что какой-то чувак из телевизора просто пиарится на детях. Поэтому я об этом никогда не вспоминал", – говорит Сергей.

Ранее популярный украинский ведущий и влогер Александр Педан откровенно рассказал об отношениях с коллегой Сергеем Притулой. По его словам, они общаются, однако работать вместе телеведущий сложно.

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